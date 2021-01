Dario Ballantini “Solange? Era svenuto qualche giorno fa”/ “Mi aveva rivelato che…”

Solange è morto e il suo pubblico non riesce ancora a fare i conti con questa devastante notizia. Proprio come loro anche colleghi e amici lo piangono a poche ore dalla sua scomparsa e a loro si unisce anche l’amico e compaesano, Dario Ballantini. Secondo le rivelazioni dell’imitatore e comico sembra che i due avevano parlato qualche giorno fa e lui gli aveva raccontato di essere stato invitato a Uno Mattina e gli aveva chiesto un parere sulla sua partecipazione. E’ proprio Ballantini che racconta qualche retroscena sulla sua situazione di salute visto che al Corriere della Sera ha spiegato: “Ci avevo parlato due giorni fa, era stato in ospedale per uno svenimento“. Non si capisce bene se le due cose sono collegate ma sembra che Solange sia stato trovato morto sul divano della sua casa in provincia di Livorno.

Dario Ballantini “Solange? Era svenuto qualche giorno fa”

Dopo il suo arrivo in ospedale e i controlli di routine, Solange era stato dimesso e parlando poi del loro rapporto di amicizia, Dario Ballantini ha confidato che Solange era una persona buona e di una rara intelligenza e che parlando con lui gli aveva rivelato qualcosa sul suo dono: “Paolo aveva una sensibilità assoluta, che gli consentiva di guardare nell’animo della gente. Ci scherzava. ‘Non indovino il futuro’, mi diceva ma a volte le sue rivelazioni erano impressionanti“. Solange è morto in solitudine nella sua casa ma negli ultimi anni aveva lasciato le scene anche se non del tutto visto che continuava ad avere una serie di rubriche e spesso era ospite sia in casa Rai che Mediaset. La notizia della sua dipartita ha reso tutto molto tristi, soprattutto gli amici.



