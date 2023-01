Dario Buzzolan, compagno Luisella Costamagna/ Insieme da 33 anni. Il figlio Davide

Dario Buzzolan, chi è il compagno Luisella Costamagna

Lo scrittore Dario Buzzolan è il compagno della giornalista Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle 2022 e oggi, lunedì 2 gennaio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Dario Buzzolan, classe 1966, è figlio secondogenito del giornalista Ugo Buzzolan, considerato l’inventore della critica televisiva in Italia. Lo scrittore e la giornalista sono molto riservati e si sa molto poco della loro vita privata. La coppia ha avuto un figlio, Davide. Qualche settimana fa, quando la giornalista era ospite nel salotto di Rai 1, Buzzolan le ha mandato un video messaggio: “Ci hai lasciati tutti senza parole incantati. A me è un deja vù perché mi hai incantato quando ti ho vista per la prima volta in quell’aula universitaria”, ha detto commentato la sua esperienza a Ballando con le stelle 2022.

Luisella Costamagna "rapporto con la Lucarelli non mi interessa"/ "Zero commenti..."

Dario Buzzolan: carriera come scrittore e in tv

Parlando del compagno da Serena Bortone, Luisella Costamagna ha detto: “Dario mi sostiene in tutto. È il mio punto di riferimento in tutto. Stiamo insieme da 33 anni. Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo giovanissimi”. Laureato in filosofia teoretica a Torino, Dario Buzzolan ha pubblicato diversi romanzi, fra cui: “Dall’altra parte degli occhi”, vincitore del Premio Calvino 1998; “I nostri occhi sporchi di terra” finalista al Premio Strega 2009. Nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma “Anni luce” in onda su La7. Dal 2010 al 2017 è stato capo autore del programma “Agorà”, in onda su Rai 3. È stato autore di numerosi programmi televisivi, tra cui “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini, “M” di Michele Santoro, “Cartabianca” di Bianca Berlinguer.

LEGGI ANCHE:

Ballando, Luisella Costamagna "io e Pasquale ci siamo esposti al rischio"/ "Con lui nessun conflitto reale"Luisella Costamagna: sfogo dopo la vittoria a Ballando/ "Non ascolto la spazzatura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA