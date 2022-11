Dario Buzzolan, compagno Luisella Costamagna/ “Più vita con lui che da sola”

Dario Buzzolan, chi è il compagno di Luisella Costamagna

Lo scrittore Dario Buzzolan è il compagno della giornalista Luisella Costamagna, concorrente di Ballando con le stelle 2022 e oggi, lunedì 28 novembre, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Dario Buzzolan, classe 1966, è figlio del giornalista Ugo Buzzolan, considerato l’inventore della critica televisiva in Italia. La giornalista e lo scrittore stanno insieme da 33 anni: “Dario mi sostiene in tutto. È il mio punto di riferimento in tutto. Stiamo insieme da 33 anni. Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo giovanissimi. Credo che il doppio lutto ci abbia unito ancora di più perché morì suo padre e un mese dopo il mio”, ha detto la giornalista qualche settimana fa nel salotto di Serena Bortone. E ha aggiunto: “Ho passato più “vita” con lui che da sola”, la giornalista infatti ha 53 anni.

Dario Buzzolan: il messaggio prima del ritiro a Ballando 2022

Qualche settimana fa Dario Buzzolan ha mandato un messaggio Luisella Costamagna, ospite di Serena Bortone. Lo scrittore ha voluto mandare parole di incoraggiamento alla compagna, poco prima del suo ritiro da Ballando con le stelle 2022, citando una frase della coreografa Pina Bausch:“Ci hai lasciati tutti senza parole e incantati. Per me è stato un déjà vu, mi era capitato la prima volta che ti ho visto in quell’aula universitaria occupata qualche annetto fa, incantato e senza parole. Lo hai fatto dalla prima puntata e poi anche alle successive quando gli infortuni ti hanno costretta a vallare con il freno a mano tirato… è bastato un passo, una postura, un movimento e c’era già l’incanto”. Riportando le parole del compagno, la Costamagna ha ribadito il suo desiderio di tornare in pista: “L’esperienza di Ballando mi ha regalato anche questo ed è anche per onorarlo che voglio, devo, tornare in forma. Perché “l’incanto” si ripeta…”, ha scritto su Instagram.

