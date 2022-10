Dario Buzzolan, compagno Luisella Costamagna/ Prima lettrice dei suoi libri. L’amore per il figlio Davide

Dario Buzzolan, chi è il compagno di Luisella Costamagna

Lo scrittore Dario Buzzolan è il compagno della giornalista Luisella Costamagna, concorrente di Ballando con le stelle 2022 e oggi, lunedì 31 ottobre, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Dario Buzzolan, classe 1966, è figlio del giornalista Ugo Buzzolan, considerato l’inventore della critica televisiva in Italia. Laureato in filosofia teoretica a Torino, ha pubblicato diversi romanzi, fra cui: “Dall’altra parte degli occhi”, vincitore del Premio Calvino 1998; “I nostri occhi sporchi di terra” finalista al Premio Strega 2009.

È anche autore della prima traduzione italiana di “Following the Equator” (Seguendo l’Equatore) di Mark Twain. Nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma “Anni luce” in onda su La7. Dal 2010 al 2017 è stato capo autore del programma “Agorà”, in onda su Rai 3 (il programma è stato condotto da Luisella Costamgna dal 2020 al 2022) È stato autore di numerosi programmi televisivi, tra cui “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini, “M” di Michele Santoro, “Cartabianca” di Bianca Berlinguer.

Dario Buzzolan e Luisella Costamagna: il figlio Davide

Dario Buzzolan e Luisella Costamagna sono molto riservati e si sa molto poco della loro vita privata. La coppia ha avuto un figlio, Davide. Qualche mese Luisella Costamagna ha pubblicato su Instagram la copertina di “Perché non sanno”, ultimo romanzo di Dario Buzzolan. “Il libro. L’autore. L’orgoglio”, ha scritto la giornalista nella didascalia. Poi ha mostrati i ringraziamenti rivolti a lei e al figlio Davide: “Luisella Costamagna, dalla cui Prima Lettura, regolarmente, tutto muove; Davide Buzzolan, i cui spunti spiazzanti – impliciti ed esplicitamente – sono sempre un tesoro”. Tra le poche foto di coppia, pubblicate sui social, spunta un ricordo di una vacanza di anni fa: “Estate 2005. Isola di Pasqua. Primo viaggio tutti e 3 insieme… Ricordando l’ombelico del mondo, oggi più lontano che mai”.

