Dario Cassini, chi è? Da Le iene a Ballando con le stelle/ Moglie e il curioso caso dieta

Oggi é un altro giorno ospita Dario Cassini in coppia con Lucrezia Lando di Ballando con le stelle

Ospite nella puntata odierna di Oggi é un altro giorno, insieme alla partner di ballo a Ballando con le stelle Lucrezia Lando, Dario Cassini torna a raccontarsi in TV come One man show, uomo e padre. Il charleston travolgente sulle note di Staying alive, eseguito al debutto della coppia alla prima puntata di Ballando con le stelle 2022 dá ora vita al chiacchiericcio secondo cui potrebbe esservi qualcosa in più di una collaborazione tra Lucrezia Lando e Dario Cassini, dal momento che lei si direbbe single per una presunta rottura con Marco De Angelis e la famigerata compagna- moglie di Dario Cassini continuerebbe a non dare notizie di sé alla cronaca rosa. Tuttavia é risaputo che il comico ha avuto un figlio, che porta il nome in ricordo del padre, Raffaele, che avrebbe all’incirca 7 anni.

Non tutti sanno, forse, che diplomato all’Accademia di Arte drammatica del teatro La Scaletta di Roma, appena vent’enne l’ospite a Oggi é un altro giorno Dario si affacciava allo statsystem partecipando, nel 1989, al programma Il principe Azzurro condotto da Raffaella Carrà. Nel 1990 si affacciava invece al mondo del cinema interpretando un ruolo all’interno del film di Luigi Magni, in nome del popolo sovrano. Il successo per lui proseguiva negli anni ’90, con fiction e progetti filmografici, nel ruolo di attore, e poi si imponeva come attore comico e cabarettista a Zelig e Colorado, passando per un pregevole ruolo di special guest a Le iene.

Dario Cassini e gli effetti della curiosa dieta a Ballando con le stelle 2022

A Ballando con le stelle ha, intanto, fatto parlare di sé diventando protagonista di un simpatico caso, quello del suo peso forma, dal momento che da quando é in sala prove a suon di passi di danza con Lucrezia Lando non riesce a tenere a freno l’appetito. Tanto che, come é stato fatto notare nella clip di presentazione a Ballando con le stelle 2022, l’ospite a Oggi é un altro giorno sarebbe clamorosamente ingrassato nella preparazione per il nuovo debutto TV, segnando 90kg all’ago della bilancia contro gli 89 kg da lui dichiarati poco prima. “Hai promesso a Milly Carlucci che la prossima carbonara la vedrai direttamente a Natale”, gli ricorda il figlio, ma il comico sembra seguire una dieta tutta sua e a suo piacimento. …Altro che beauty regime da one man show!











