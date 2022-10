Dario Cassini, chi è il concorrente? Coppia con Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Sarà la rivelazione?

Chi è Dario Cassini, concorrente a Ballando con le stelle 2022

Dario Cassini e Lucrezia Lando animeranno l’edizione 2022 di Ballando con le stelle. L’artista di origini campane si è fatto largo nel contesto televisivo grazie alle sue collaborazioni con Zelig e Colorado, senza dimenticare la sua parentesi a Le Iene. Di recente è stato più distante dalle apparizioni e collaborazioni televisive dedicandosi principalmente alle proposte di tipo teatrale e agli eventi di piazza. In particolare, questa estate è stato protagonista di un suo personalissimo show a Marcelli, precisamente in piazza Miramare. In merito alla sua prossima partecipazione al noto programma targato Rai ha dichiarato di essere pronto a stupire e mettersi alla prova, pur consapevole di avventurarsi in un terreno che non è propriamente suo. Nonostante sia un personaggio televisivo abbastanza noto sono poche le informazioni che riguardano la sua vita sentimentale e privata.

Gilles Rocca è Tiziano Ferro, Tale e Quale Show/ Malgioglio si scioglie: "Ti auguro un grande futuro!"

Dario Cassini è attore di numerose fiction di successo non ha infatti mai parlato apertamente di eventuali relazioni passate e attuali. Tiene comunque aggiornati i suoi fan mediante l’utilizzo dei profili social seppur in maniera sporadica e non proprio attiva. Nato a Napoli il 18 giugno del 1967 ha esordito giovanissimo nel 1989 in Il principe azzurro programma condotto dall’indimenticabile Raffaella Carrà. Diviene noto a tutti però solo quando successivamente diventa inviato de Le Iene all’epoca condotto da Simona Ventura. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi programmi sia comici come Zelig e Colorado che di differente taglio come il Maurizio Costanzo Show. Nel 1990 esordì invece come attore sul grande schermo per il film In nome del popolo italiano del grandissimo maestro Luigi Magni. Quest’anno lo vedremo anche nel film La donna per me. di Marco Martani.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, uscita romantica e cena/ Poi ognuno a casa sua...

Lucreazia Lando, chi è la ballerina di Ballando con le stelle

L’esperienza a Ballando con le stelle di Dario Cassini sarà condivisa con la ballerina Lucrezia Lando. L’artista originaria di Bassano del Grappa è entrata nel cast del programma nel 2020 in piena pandemia, riuscendo comunque a conquistare il pubblico con la sua bravura. La sua carriera è di fatto iniziata con una stroncatura; nel 2013 infatti si è presentata ai casting del celebre talent show Amici di Maria De Filippi non riuscendo però ad emergere ed entrare nella scuola. Nonostante tutto è riuscita comunque a trovare uno sbocco lavorativo per la sua passione continuando a studiare danza nonostante la bocciatura. Nella scorsa edizione del programma è infatti riuscita a raggiungere le semifinali in coppia con Andrea Iannone. Dal punto di vista sentimentale è attualmente legata a Marco De Angelis; i due si sono conosciuti proprio dietro le quinte del programma. Il ragazzo è infatti anche lui presente nel cast dei professionisti di Ballando con le stelle. Nonostante l’ufficialità della relazione entrambi mantengono un certo pudore nel raccontare la propria vita privata, salvo alcuni contributi condivisi sui canali social.

LEGGI ANCHE:

Arabesque/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Sophia Loren

© RIPRODUZIONE RISERVATA