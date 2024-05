Dario Cassini, chi è il concorrente dell’Isola dei famosi 2024/ Da Zelig allo scontro con Selvaggia Lucarelli

Concorrenti Isola dei famosi 2024, chi è Dario Cassini: dagli esordi alle fiction di successo

Chi è Dario Cassini, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2024? Tanto estroverso sul palco quanto riservatissimo sulla vita privata. L’attore comico è nato a Napoli il 18 giugno del 1967 ha dunque 56 anni. La sua carriera inizia nel 1989 quando partecipa al programma Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà ma la notorietà arriverà solo grazie al Maurizio Costanzo Show. In seguito partecipa a show di successo come Zelig e Colorado mentre in anni più recenti ha recitato in Don Matteo partecipato come concorrente a ballando con le stelle.

Dario Cassini, chi è la compagna e il figlio Raffaele/ Attore: "In passato sono rimasto scottato molte volte"

Sulla vita privata di Dario Cassini vige il massimo riserbo. Sembra certo che non si sia mai sposato ma ha una compagna della quale non è noto neanche il nome con il quale convive da diversi anni. La coppia, affiatatissima, ha un figlio Raffaele di circa otto anni. Il nome è stato scelto in omaggio al nonno, il padre di Dario Cassini morto quando l’attore aveva solo tre anni a causa di un incidente stradale. Il nuovo naufrago dell’Isola dei famosi 2024 è legatissimo alla mamma ed ha tre fratelli di cui l’ultimo nato quando il papà era già scomparso.

Raffaele, chi è e com'è morto papà di Dario Cassini/ "Perso quando avevo solo 3 anni, non so se mi è mancato"

Dario Cassini chi è? Dagli scontri a Ballando con le stelle con Selvaggia Lucarelli all’Isola dei famosi 2024

Dario Cassini nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando. Non è stata particolarmente fortunata quella partecipazione perché non solo è stato eliminato nelle prime puntate ma ha avuto anche degli accesi scontri con Selvaggia Lucarelli. Lui fu accusato dalla giurata di averla chiamata per tentare di influenzarne il giudizio dopo l’esibizione, una sorta di conflitto di interessi. La giornalista, all’epoca, tirò fuori artigli sbottando: “Tu mi hai chiamata per condizionarmi. Ma io voglio dire che quello che succede qua dentro non è falso. Posso essere stron*a, odiosa, ma nessuno in sette anni si è mai permesso di concordare cosa esce dalla mia bocca e dirmi quello che dovevo dire. Addirittura, mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto, dicendomi di rispondere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA