Dario Cassini, chi è la compagna e il figlio Raffaele/ Attore: “In passato sono rimasto scottato molte volte”

Chi è la compagna di Dario Cassini? Domanda da un milione di dollari visto che della vita privata dell’attore che sarà tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2024, nella puntata in onda questa sera si sa pochissimo e vige il riserbo assoluto. Tanto esuberante ed attivo sul palcoscenico quanto riservato nella vita privata su chi sia la moglie di Dario Cassini non è noto neanche il nome. L’unica certa è che stanno insieme da moltissimi anni ed i due hanno figlio, Raffaele. Tuttavia nei spettacoli spesso Cassini ironizza sulla sua vita di coppia e sull’eterna differenza tra uomo e donne.

Dario Cassini, chi è il concorrente dell'Isola dei famosi 2024/ Da Zelig allo scontro con Selvaggia Lucarelli

Invece, il figlio di Dario Cassini è Raffaele. Il nome è stato scelto come omaggio al nonno che non ha mai conosciuto e che è morto a causa di un incidente d’auto quando l’attore e comico avevo solo tre anni. Dario Cassini è diventato padre a 55 anni, e sulla paternità tardiva in un’intervista rilasciata a Il Mattino: “Non ne ho un’altra per un paragone. So che mio figlio sta in cima e gli impegni vengono dopo. A 55 anni è un dono. Continuerò a fare le mie scemenze, ma dico più no di prima per godermelo.”

Raffaele, chi è e com'è morto papà di Dario Cassini/ "Perso quando avevo solo 3 anni, non so se mi è mancato"

Dario Cassini, chi è il figlio Raffaele e la compagna: “Se l’avessi fatto a 25 anni avrei avuto più tempo da passare insieme”

Dario Cassini sul figlio Raffaele, sempre durante l’intervista ha fatto un’amara riflessione: “Mi dispiace solo pensare che il tempo con lui sarà più breve di quello che avrei avuto facendolo a 25 anni.” E subito dopo ha aggiunto un divertente aneddoto: “La popolarità lo spiazza. Si è un po’ rotto le scatole che mi facciano sempre domande su Ballando con le stelle. Credo non gli sia del tutto chiaro il concetto di una performance dal vivo. Gli è familiare Rai Play. Ride delle mie cose quando parlo di bambini, le battute per persone mature gli sfuggono.”

Nuovi concorrenti Isola dei famosi 2024/ Dario Cassini (e non solo), tre naufraghi contro il flop?

Sulla compagna Dario Cassini, invece, non si è mai sbilanciato durante le interviste. In passato però aveva confessato di non essere stato esente da fregature: “Sono una persona estremamente generosa e sono rimasto ‘scottato’ più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”. È legatissimo alla sua famiglia di origine e a quella che si è creato e proprio per questo vuole proteggerli anche dal gossip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA