Dario Cassini con Lucrezia Lando eliminati da Ballando con le stelle 2022?/ Il rischio è reale…

Dario Cassini con Lucrezia Lando, Ballando con le stelle 2022: cosa cambierà?

Lucrezia Lando è un po’ dispiaciuta per come la giuria massacra ogni settimana il suo allievo Dario Cassini a Ballando con le stelle 2022. L’attore si sta impegnando ma non riesce a superare la rigidità fisica. È stupita perchè alla fine di ogni esibizione lo riempiono di complimenti, dicono che è migliorato, si è impegnato, si è mosso meglio delle altre volte, ma al momento delle palette partono voti che non rispecchiano quanto detto. Lucrezia è come attenta alle esigenze di Dario e c’è una buona complicità fra di loro ma non basta per alzare la classifica. Meno male che la coppia è sostenuta dal pubblico da casa, ma ancora per quanto?

Nella terza puntata di Dario Cassini e Lucrezia Lando hanno ballato un Tango sulle note di “Perdere l’amore”. L’attore è sceso in pista per primo e ha rotto il ghiaccio un po’ trepidante. L’emozione si tagliava con il coltello. I suoi movimenti non sono stati né leggiadri e né raffinati come impone il Tango, ma rispetto alle altre esibizioni è quella che è riuscita meglio.

Dario Cassini con Lucrezia Lando, giudici severi ma…

I giudici scorsa settimana con Dario Cassini con Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2022 sono stati tutti concordi nel dire che il comico è stato grezzo nei movimenti. Sono stati compiuti diversi errori, si è visto l’impegno che ci ha messo ed è stato anche credibile. C’è stata l’intenzione di fare una cosa fatta bene. Nonostante sia un comico non ha trasformato la performance in una macchietta. Purtroppo la sufficienza è arrivata soltanto da Zazzaroni. La giuria gli ha dato 25 punti. Erra ha assegnato alla coppia il suo tesoretto dandogli 25 punti e sono volati alla seconda posizione della classifica con 50 punti. Nella clip Dario ha raccontato che è partito da un -10, poi grazie alla clemenza della giuria ha chiuso la puntata a 8 voti. Il pubblico di Ballando con le stelle 2022 gli ha concesso un’altra chance facendogli vincere lo spareggio con Marta Flavi. Non capisce perché i giudici lo riempiono di belle parole speranzose e poi al momento di dare una valutazione fioccano le insufficienze. In questo momento gli manca molto suo figlio Raffaele e non stare con lui perché non vive a Roma. È un periodo dove psicologicamente è molto provato. Sta avendo difficoltà a fare il padre, purtroppo lui lo ha perso all’età di tre anni.

Quando sente suo figlio chiamarlo “papà”, scatta in lui l’obbligo di proteggerlo e di rivestire al meglio la carica genitoriale proprio perchè questa figura non ha mai fatto parte della sua vita. Si ritiene fortunato che a far parte della sua vita sia entrato suo figlio. Suo padre è una figura che ancora adesso gli manca e non per colpa sua ma di qualcuno che ha deciso per suo conto rendendogli una vita difficile. In realtà non sa nemmeno se veramente la figura paterna gli sia mancata, perché non sa di cosa si sta parlando.











