Dario Cassini e il dramma del padre morto quando aveva 3 anni/ “Figura mancante…”

Dario Cassini e il padre morto quando aveva soli 3 anni: “E’ figura mancante, non per colpa sua”

Si definisce un “padre improvvisato”, questo perché Dario Cassini non ha avuto la fortuna di conoscere il suo. “Avevo meno di tre anni quando ho perso mio padre“, racconta il comico in una toccante clip che precede il bellissimo tango con Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. “E’ una figura mancante, ma non per colpa sua”, continua commosso. “Qualche volta, dopo aver fatto finta di niente per tutta la vita, devi dire ‘porca misera’. Purtroppo non ho avuto questa fortuna e non so se mi sia mancato perché non so di cosa si stia parlando”, racconta Cassini a proposito del padre scomparso quando aveva soli tre anni.

Dario Cassini racconta il rapporto speciale instaurato col figlio Raffaele, un vero e proprio tesoro. “Quando gli ho detto ‘papà mio non c’è più’ ho dovuto consolarlo molto. E poi mi ha detto una cosa: ‘papà non è vero… io il tuo papà la conosco. Mi ha preso la mano e mi ha detto che più me ne parli, più lo conosco’ “. “Ho avuto cu*o per questo”, dice Dario in riferimento al legame e all’alchimia che ha instaurato con il figlio Raffaele, che in quanto a sensibilità non è secondo a nessuno.

