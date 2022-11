Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le Stelle/ Giuria contro, ma il pubblico lo salva?

Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le Stelle: cambio dei giudici…

In merito a Dario Cassini e Lucrezia Lando il pubblico social a gran voce è tornato a chiedere che la giuria di Ballando con le stelle venga sostituita, perché ogni volta massacra il povero comico a prescindere. L’esibizione con la musica dei Queen ha emozionato, però diversi utenti hanno trovato inqualificabili i voti di Mariotto e della Lucarelli. Dario non è un ballerino ma si impegna. C’è a chi non sta particolarmente simpatico, però non tollera questo accanimento. Sabato scorso ha ballato e si è visto l’impegno, basico o non basico non è giusto demolirlo ogni volta. I follower gli riconoscono l’impegno, ma purtroppo è ancora molto legnoso, nonostante abbia fatto pochi passi di ballo. Qualche utente è dispiaciuto, ma Cassini deve essere consapevole dei propri limiti, oltre che delle proprie virtù. Lucrezia Lando è molto dispiaciuta per Dario, perché per la prima volta pensa che sia entrato a far parte di questo gioco. Quando lo guarda la fa ridere. Lui ha sempre il sorriso, in realtà è molto più di un semplice sorriso. L

DARIO CASSINI CON LUCREZIA LANDO, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Canino stronca, Lucarelli attacca!

a ballerina vorrebbe che non lo perdesse, fa parte di lui. C’è un mondo dietro Dario che sta cercando di tirargli fuori volta per volta. È un professionista, vuole dimostrare che sa fare sempre più meglio. La Lando si è fatta raccontare da Cassini quando da giovane a causa di un incidente ha rischiato di perdere tutto. Un automobilista non si è fermato al rosso e lo ha investito in pieno. In quel periodo non sentiva rabbia, ma aveva tanta paura, doveva andare dritto, dove non lo sapeva, ma doveva proseguire. Oggi Dario parla di quella storia con leggerezza ma in realtà dentro di sè porta un dolore che non è riuscito a superare.

Dario Cassini e il dramma del padre morto quando aveva 3 anni/ "Figura mancante..."

Il paso doble di Dario Cassini e Lucrezia Lando

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Dario Cassini e Lucrezia Lando hanno presentato un paso doble sulle note di “The show must go on” dei Queen. Carolyn Smith ha fatto notare che all’inizio della coreografia l’attore ha commesso alcuni errori dovuti all’emozione. Però si è accorto di quanto stava accadendo ed è riuscito subito a correggersi. Secondo Fabio Canino nell’introduzione c’era grande anima, che non corrispondeva a quello che poi ha fatto. Poi Carolyn ha chiesto ai suoi colleghi cosa intendono per “non hai ballato”. Nella coreografia c’erano molti passi basilari del Paso, è l’insegnante che decide se l’allievo è in grado di fare cose basilari o articolate. Fare più scena non significa che c’è ballo. In totale la coppia ha preso 20 punti. Dario in puntata ha ribadito di non aver mai mosso un passo di danza in vita sua e quello che sta facendo per lui è qualcosa di straordinario.

Dario Cassini è sposato? Una misteriosa donna nella sua vita/ "Rimasto scottato ma.."

Selvaggia non la pensa alla stessa maniera e lo ha accusato di avere sempre l’aria di quello che viene giudicato peggio di quello che fa. L’attore è del parere che ci sono persone che ballano come lui, altre meglio di lui ed alcuni peggio, però a lui viene riservato un trattamento più severo. Cassini è un po’ risentito con la giuria, perchè i giudizi che danno con corrispondono ai voti con le palette. Se con questo comportamento hanno intenzione di toglierli il sorriso, non ci riusciranno. Oramai non lo sorprende niente e qualsiasi imprevisto lo affronta. L’esperienza di Ballando non ha nulla a che vedere con l’arte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA