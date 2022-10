Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Voglia di riscatto, ma rischia l’eliminazione

Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle: c’è bisogno di reagire

Il pubblico è decisamente poco convinto del percorso intrapreso da Dario Cassini e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2022. A detta di molti la strada verso la finale diventa sempre più tortuosa soprattutto considerando la pessima figura fatta in occasione della seconda puntata. Sui social la maggior parte dei commenti sono quindi negativi e convinti che la coppia abbia storia breve all’interno del programma. Per la terza serata è lecito aspettarsi qualcosa di più, soprattutto dopo aver toccato forse il punto più basso dal punto di vista artistico. I due dovranno certamente trovare la giusta chiave di volta al fine di sorprendere i giudici e guadagnare terreno fertile verso la finale. Ora c’è grande voglia di riscatto da parte della coppia che cercherà di recuperare dopo due puntate, come già detto, molto faticose. Vedremo se avranno la forza per reagire subito o se saranno eliminati. Di certo la trasmissione targata Rai 1 va avanti e la coppia deve trovare la voglia di andare avanti in un’avventura iniziata con il piede sbagliato.

Dario Cassini e Lucrezia Lando ora rischiano grosso

Dario Cassini e Lucrezia Lando nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle avevamo letteralmente sbagliato ogni scelta, dimostrando scarso dinamismo e fluidità. Il tutto era valso l’ultimo posto e lo spareggio che è stato poi annullato evitando l’eliminazione alla coppia. Per la seconda serata l’obiettivo era chiaramente quello di invertire la tendenza negativa e convincere i giudici di quanto fosse solo un terribile inizio al quale poter porre rimedio. La scelta è di un elegante Boogie, ma l’effetto anche questa volta non è stato quello auspicato. Tra i giurati, la Smith è stata senza dubbio la più dura e al contempo amareggiata. La professionista si aspettava un’inversione di tendenza netta, con una scelta artistica più consona alle abilità di entrambi. Invece, l’artista ha notato una lunga serie di errori che hanno pregiudicato il risultato finale. Allo stesso modo anche Selvaggia Lucarelli che ha anche criticato il contenuto delle clip. Mariotto si aggiunge al coro, salvando però il contributo offerto da Lucrezia.

Il disastro è infine confermato dal misero voto totale ottenuto, ovvero 8. Dario non ha commentato in maniera particolare la decisione, affermando comunque di metterci tutto l’impegno possibile ma di essere al contempo consapevole dei limiti messi in evidenza. Dal canto suo Lucrezia, comunque salvata dal giudizio della giuria, ha voluto confermare la tesi del compagno aggiungendo che il lavoro per trovare la giusta intesa è ormai in via di definizione. Tutto ciò non ha però evitato il rischio eliminazione, finendo al ballottaggio con Marta Flavi e Simone Arena. Clamorosamente però, grazie al 59% delle preferenze, la coppia è riuscita a salvarsi e ad accedere alla terza puntata.

