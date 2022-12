Dario Cassini e Lucrezia Lando ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ Dalla lite al gelo con la Lucarelli

Dario Cassini e Lucrezia Lando ripescati a Ballando con le stelle 2022?

Dario Cassini e Lucrezia Lando potrebbero tornare in gara nella puntata di Ballando con le stelle 2022 in onda questa sera, 2 dicembre. Milly Carlucci si prepara infatti a aprire la fase tanto attesa del ripescaggio, che darà la possibilità a una delle coppie eliminate di tornare ufficialmente in gara. Ricordiamo infatti che la prossima puntata di Ballando sarà la finalissima e proclamerà il vincitore di questa edizione.

Dario Cassini e Lucrezia Lando saranno ripescati? Non è stato un percorso facile il loro a Ballando con le stelle 2022 e non solo per il ballo. Dario si è infatti ritrovato al centro di una forte discussione con Selvaggia Lucarelli che ha svelato di una telefonata fatta prima della gara in cui le avrebbe chiesto di alimentare le discussioni con lui per dargli maggiore luce.

Dario Cassini e Lucrezia Lando di nuovo in pista dopo la lite con Selvaggia Lucarelli?

In quell’occasione Dario Cassini ha fatto ammenda, chiedendo scusa per una telefonata che non voleva però avere questo retro pensiero. “Fabio e Selvaggia, indipendentemente da questo show meraviglioso, sono storicamente miei amici. Io non li ho mai cercati, li ho chiamati quando tu mi hai invitato e ho mandato solo un messaggio. – ha spiegato in diretta – Oggi mi sono sentito di fare un piccolo squillo all’uno e all’altro simpatico, senza nessuna retroattività dietro. Se ho sbagliato mi scuso, ma al punto tale da dire che se voi pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa“. Cosa accadrà questa sera in diretta su Rai1? Avranno la possibilità di tornare in pista?

