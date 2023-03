Dario Cataldo, caduta nel Giro di Catalogna/ Sette fratture per il ciclista

Dario Cataldo, caduta nella prima tappa del Giro di Catalogna

Comincia male il Giro di Catalogna per Dario Cataldo, ciclista della Trek-Segafredo che in occasione della prima tappa è caduto. L’incidente è avvenuto a circa 5 km dal traguardo. Il 38enne ha riportato almeno sette fratture, tra cui una alla testa del femore sinistro: sarà dunque costretto a subire un intervento chirurgico nei prossimi giorni e terminerà in anticipo la competizione.

La squadra ha spiegato in un comunicato quali siano le condizioni di Cataldo: “Una TAC eseguita in ospedale ha rivelato una frattura della testa del femore sinistro e dell’acetabolo destro, due fratture del processo trasversale della colonna lombare senza impatto neurologico, costole rotte multiple con uno pneumotorace bilaterale e un clavicola sinistra fratturata”.

Giulio Ciccone dedica la vittoria a Cataldo

La nota della Trek-Segafredo è proseguita con un’ulteriore precisazione sulle condizioni del ciclista: “Cataldo è cosciente ed emodinamicamente stabile e sarà trasferito in prima istanza in un altro ospedale in Catalogna. Dopo una seconda valutazione presso il nuovo ospedale di Girona, subirà un intervento chirurgico per riparare la frattura del femore”.

La seconda tappa del Giro di Catalogna 2023 è stata vinta da Giulio Ciccone della Trek-Segafredo, che ha dedicato il successo al compagno di squadra: “Siamo partiti con il piede giusto. Oggi è stata una vittoria per me particolare. Dopo la caduta di ieri di Dario Cataldo avevo promesso alla squadra che oggi avrei vinto per lui. Farlo così, contro questi corridori, è ancora più bello. La dedico a lui e gli auguriamo di rimettersi il prima possibile”.

