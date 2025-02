Oggi, 13 febbraio 2025 sale sul palco Dario D’Ambrosi, nonchè il fondatore del Teatro Patologico. Dal 1992, l’attore e regista si occupa di aiutare ragazzi con disabilità psicologica a stare meglio, sostenendo le famiglie tramite la teatroterapia, che permette a molti di trovare il proprio spazio e misurarsi con una socialità che li fa sentire bene. «Faremo la rivoluzione”, ha dichiarato Dario D’Ambrosi, “all’Ariston una compagnia di autistici gravi, schizofrenici e malati di mente non si era mai vista e Carlo Conti ha avuto coraggio a invitarci, gli sarò per sempre grato».

C’è da precisare però che il cosiddetto “autismo grave” non esiste, e anzi, a differenza di quanto comunicato dall’attore, non si tratta di una patologia da curare, bensì di una neurodivergenza, tutt’altra storia. Ad ogni modo, si apprezza il tentativo di aiutare una serie di attori che per un motivo o per l’altro finiscono ad essere una minoranza nella nostra società. Come spiega il regista, molti dei ragazzi iscritti al suo corso hanno tentato il suicidio in passato, e il teatro risulta spesso essere un’àncora di salvezza per donare loro uno scopo e portare avanti un progetto salvifico.

Dario D’Ambrosi arriva all’ONU: “Voglio che conoscano la mia teatroterapia”

Uno degli esercizi proposti da Dario D’Ambrosi alla compagnia teatrale è quello di mettere gli attori davanti allo specchio, facendo loro descrivere tutti i particolari della figura che viene riflessa. In questo caso, molti di loro riescono a prendere coscienza del loro corpo, ad esprimersi senza doversi per forza contenere facendo dunque dei passi per inserirsi nella vita quotidiana. Visti i suoi esperimenti, il regista è pronto a mandare all’Onu un protocollo della sua teatroterapia, che a parer suo potrebbe sostenere la salute mentale dei partecipanti e ridurre quindi i sedativi somministrati.

In questa edizione del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti ha messo l’occhio sul Teatro Patologico e li ha invitati a far parte degli ospiti della terza serata di giovedì 13 febbraio 2025. Dal canto suo, Dario D’Ambrosi si dice felicissimo e promette vere e proprie scintille: “Non credo sia successo mai niente del genere da nessuna parte“, racconta a La Stampa, aggiungendo di essere sicuro di entusiasmare il pubblico e di essere invitato di nuovo.