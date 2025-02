Chi è Dario D’Ambrosi? La passione per il teatro e per la psichiatria

Noto per aver fondato il cosiddetto Teatro Patologico, Dario D’Ambrosi è un famoso regista e attore che ha recitato anche in “Romanzo Criminale“. Nato nel 1958 a San Giuliano Milanese, si interessa alla recitazione sin da quando era piccolo, e allo stesso tempo risulta essere curioso nei confronti delle malattie mentali, tanto che ancora oggi si documenta autonomamente riguardo a temi di psichiatria.

Dato il suo enorme interesse, decide di andare per tre mesi in un ospedale psichiatrico, il Paolo Pini in quel di Milano. Qui ha iniziato ad osservare da vicino i comportamenti dei pazienti dei reparti, studiando a fondo i loro bisogni e le loro peculiarità. Da questo momento comincia a ventilare l’ipotesi di aprire una sua compagnia teatrale formata però da persone con disturbi mentali. In ogni caso, la sua carriera inizia dal 2008 con una parte in Romanzo Criminale, dove veste i panni del celebre Ispettore Canton, colui che insieme a Scialoja indaga sulla banda della Magliana.

Dario D’Ambrosi, vita privata: ha una moglie? Privacy altissima!

Sulla vita privata di Dario D’Ambrosi si sa pochissimo. Nessuno sa se sia sposato o se abbia figli, ma ad ogni modo è facile pensare che sia single dato che ha dedicato la maggior parte del suo tempo al Teatro Patologico e alla compagnia teatrale che segue. Dario D’Ambrosi continua ad essere una delle figure di spicco del panorama del cinema italiano, nonchè artista rivoluzionario che porta in scena spettacoli all’avanguardia con un occhio rivolto alla psicologia. Il suo slogan? “Sono un po’ matto“, perchè grazie al suo lavoro ha capito che la normalità è solo un concetto. Dario D’Ambrosi sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2025, con i suoi ragazzi del teatro salirà sul palco di Carlo Conti.