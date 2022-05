Dario e Serena, amicizia finita ad Amici 21?/ Lite per un giudizio “Non mi interessa”

Serena e Dario, amicizia finita ad Amici 21?

Scoppia lite ad Amici 21 tra Dario e Serena. I due ballerini hanno discusso in modo molto acceso a causa di alcune opinioni mostrate in saletta ai ragazzi ma rivelate in separata sede. Chiamati ad un incontro con i propri professori, ogni squadra si è espressa sui rivali e Serena ha detto di Dario che non sempre sul palco riesce ad esprimersi al meglio. “Solo in qualche coreografia ho visto Dario Dario”: questa la frase incriminata poi mostrata al diretto interessato.

Il ballerino ha accusato parecchio il colpo, al punto tale da sentirsi offeso non solo per il giudizio ma soprattutto per il fatto che Serena gliel’abbia sempre taciuto. Quando lei allora cerca di spiegarsi, lui tuona: “Non mi interessa, è una novità per me e non voglio approfondirlo”.

Lite tra Serena e Dario ad Amici 21

A Dario non è andato giù dover scoprire da un filmato il pensiero dell’amica e collega Serena sul suo conto ed è per questo che tra i due è nata una discussione nella casetta di Amici 21. Serena, poi, ha tentato di spiegarsi, dichiarando che l’unico motivo per il quale non si è aperta con lui su questo è il fatto che non lo ritenesse necessario o, comunque, di primaria importanza: “Non è una cosa che io ti vengo a dire così. – ha spiegato – In alcuni pezzi ho visto Dario e in altri, per una questione di emozione e di concentrazione in quel momento per varie situazioni, non sempre ci sei. Non è però una cosa grave da dirla subito così, per questo non te l’ho detta.” Dario, però, non sembra averle perdonato l’affronto. Che sia finita un’amicizia?

