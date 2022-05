Dario e Sissi si “lasciano” in semifinale Amici 2022?/ Una eliminazione li dividerà?

Amici 2022, Dario Schirone eliminato in semifinale?

In data odierna -7 maggio 2022- si tiene su Canale 5 la messa in onda della semifinale di Amici 21, e il pubblico tv si dice in trepidante attesa di scoprire le sorti dei concorrenti del talent. Le anticipazioni TV della semifinale di Amici 21, intanto, rendono noti i nomi dei 3 finalisti e i 4 concorrenti finiti tra gli eliminabili al ballottaggio finale, tra questi Albe, Alex, Serena e Dario. Alcuni spoiler, in particolare, preannunciano che Albe e Dario potrebbero rivelarsi gli eliminati definitivi del talent, ad un passo dalla finale, motivo per cui tra i fan del ballerino c’è chi si chiede se la relazione tra Schirone e la prima candidata alla vittoria finale, Sissi, sia destinata a durare, al di là delle dinamiche del talent e della possibilità che lui venga eliminato dal gioco sui talenti.

Ad oggi, in particolare nel daytime di Amici 21, Dario e Sissi hanno dato comprova di essere legati l’uno all’altra da un vincolo inscindibile e non si sono fatti scrupolo a sentenziare in modo critico sui compagni di talent, quando all’occorrenza serviva difendere il loro talento. Basti pensare alla polemica web che ha investito Dario quando – in un momento di crisi artistica e sconforto vissuto dalla cantante, Dario ha confortato Sissi dichiarando: “A me per esempio LDA non piace mai quando canta”. Dichiarazioni per cui Dario è stato tacciato dal web di criticare alle spalle il figlio di Gigi D’Alessio, al fine di mettere in risalto il talento nel canto della fidanzata.

Dario e Sissi destinata a dividersi?

Ma che la preannunciata eliminazione di Dario da Amici 2022 possa rivelarsi l’inizio della fine per la lovestory tra il ballerino e Sissi? Questo è l’interrogativo generale, soprattutto rispetto ad un parallelo che si traccia tra la coppia Dario e Sissi di Amici 21 e la coppia che in fase di semifinali ha intrattenuto ad Amici 20, ovvero Rosa Di Grazia e Deddy, i quali si sono lasciati in seguito all’uscita di scena della ballerina dal talent (Deddy intende tornare a fare coppia con Rosa? La dedica…). Che Dario e Sissi non siano destinati a restare insieme, oltre Amici 21? Staremo a vedere cosa riserveranno a quest’ultimi Amici e il destino.

