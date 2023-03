Dario Farina, chi è/ Autore di “Felicità” a “Sarà perché ti amo”

Dario Farina, chi è il celebre compositore

Il compositore Dario Farina sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi venerdì 10 marzo, di Oggi è un altro giorno. Farina è autore di alcune tra le più celebri canzoni italiane: da “Felicità” cantata da Al Bano e Romina a “Mamma Maria”, il tormentone dei Ricchi e Poveri. E poi: “Ci sarà”, classificatasi al primo posto al Festival di Sanremo nel 1984; “Se m’innamoro”, anche questa vincitrice del festival l’anno seguente, nel 1985. Quell’anno si classifica anche terzo con con “Chiamalo amore” di Gigliola Cinquetti.

“Credo proprio che nessun altro compositore italiano possa vantare queste vittorie sanremesi. Mio zio è un grande, un grandissimo. Lui è molto umile, mi dice sempre “nella musica è già stato fatto tutto, con le mie canzoni ho solo cercato di donare spensieratezza”, ha detto il nipote Roberto Farina a Il fatto quotidiano.

Come è nata “Felicità”, composta da Dario Farina

Sulle pagine de Il fatto quotidiano Roberto Farina, nipote di Dario, ha ricordato come è nato il grande successo di “Felicità”, celebra canzone cantata da Al Bano e Romina Power. Il brano è l’unione di tre talenti: il discografico Freddy Naggiar, il paroliere Popi Minellono e Dario Farina. “Freddy stimolò mio zio a insegnare a un giovane compositore come si fa un pezzo di successo, Dario a casa di Popi improvvisò su una pianola un motivetto, ed era il motivetto di “Felicità”, poi quasi se lo scordò e dovette telefonare al ragazzo per ricordarsi quella improvvisazione casuale”, ha svelato il nipote di Dario Farina. E ha aggiunto: “Freddy chiuse a chiave in una stanza il paroliere Popi, grande fumatore, e gli disse: Non ti faccio uscire fino a quando non hai scritto le parole, voglio un testo da Baci Perugina”.

