Dario finalista Amici 21 o eliminato?/ I motivi: la classifica televoto lo vede…

Amici 21, si avvicina la finale: Dario Schirone uno dei 5 finalisti?

Manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv – Dario Schirone è indicato tra gli eliminabili a rischio eliminazione, finiti al ballottaggio finale. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di Dario tra gli eliminabili del talent, il pupillo di Raimondo Todaro concorrerà tra i 5 finalisti previsti al nono nonché ultimo serale di Amici 21, per la vincita del montepremi finale.

I motivi per cui Dario meriterebbe la finale di Amici 2o22

Dario Schirone è l’ultimo ballerino superstite della squadra competitor del serale di Amici 21 facente capo a Veronica Peparini e Anna Pettinelli ed è riuscito a superare ben 7 serali prima di qualificarsi da semifinalisti alla semifinale di Amici. Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 21, è inoltre diventata quella della prova assolo registrata sulle note di Rhythm Nation di Janet Jackson.

Dario merita la finale di Amici 2022? I punti deboli

Oltre i punti di forza non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Dario non meriterebbe la finale Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Dario Schirone sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime per la sua relazione con la fidanzata conosciuta al talent, Sissi (Silvia Cesana), motivo per cui lui sarebbe stato in qualche modo favorita rispetto ad altri, nella competizione. Per l’insegnante di ballo Alessandra Celentano, Dario non sarebbe da considerarsi un ballerino degno di nota, per linee fisiche e lacune nella tecnica del ballo. Inoltre, la classifica stilatasi sulla base del televoto aperto sui semifinalisti di Amici 21 indica Dario agli ultimi posti insieme ad Albe. Non a caso gli ultimi spoiler tv di Amici 21 preannunciano le eliminazioni di Dario e Albe alla semifinale del talent di Canale 5.

