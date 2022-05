Dario fuori da Amici 21: l’ex pupillo della Celentano lo difende/ “Spacca tutto…”

Dario Schirone torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 21

Dario Schirone è stato l’unico semifinalista che, nel corso del serale di Amici 21 trasmesso il 7 maggio, non è riuscito a staccare il biglietto per la finalissima che sarà trasmessa domenica 15 maggio. Un verdetto che ha letteralmente scatenato le polemiche sui social che, di fronte al pari merito tra Albe e Serena, avrebbero voluto vedere Dario in finale. Dopo aver detto addio alla scuola di Maria De Filippi, Dario ha ricevuto il sostegno di Andreas Muller così come quello di altri ballerini che hanno commentato il suo primo post su Instagram dopo Amici. Tornato a casa, Dario si è lasciato andare ad una lunga riflessione sulla sua avventura ad Amici:

“Sono stati sette mesi pieni di danza e di emozioni in cui ho scavato tanto dentro di me nel mio passato per rompere tutte le insicurezze e cercare di non risparmiarmi mai né a lezione né sul palco […] E al termine di questi sette mesi voglio dire grazie a tutti i maestri e professionisti per ogni singolo momento in sala. Grazie Maria e Amici per la possibilità e per tutto quello che mi avete dato a disposizione per studiare e per poter fare quello che amo fare”.

Le parole di Javier per Dario dopo Amici

Tanti i messaggi di sostegno per Dario da parte di diversi ballerini di Amici. Tra i tanti, spunta il commento di Simone Nolasco, uno dei ballerini professionisti più apprezzati da Alessandra Celentano. “È stato bello accompagnarti in questo viaggio. Adesso vola Darietto. Ti voglio bene”.

Tra i tanti commenti è arrivato anche quello degli ex allievi della scuola di Amici come Javier, l’ex allievo che è stato uno dei pupilli di Alessandra Celentano che non ha mai considerato Dario un talento irrinunciabile. “Spacca tutto“, ha scritto Javier mostrando il proprio supporto a Dario.

