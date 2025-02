CHI SONO FIGLIA E EX MARITO LAURA RAVETTO

Il matrimonio delle larghe intese, le nozze bipartisan… sono tanti i modi in cui è stato chiamato il legame tra Laura Ravetto e Dario Ginefra, visto che lei è un esponente del centrodestra, mentre lui del centrosinistra. I due, però, ora sono legati solo dall’amore per la figlia Clarissa Delfina, perché prima dell’estate scorsa la deputa della Lega, con un passato in Forza Italia, ha annunciato la separazione dal marito. “Io non ho un nuovo amore, vivo solo per mia figlia“, ci tenne subito a precisare l’onorevole in occasione di un’intervista televisiva.

La bomba venne sganciata di fatto prima delle elezioni europee, parlando di un matrimonio in cui “soffocava“, quindi con il divorzio ha ritrovato libertà. D’altra parte, ha riconosciuto la perfezione dell’ex marito come padre della figlia. Ormai sembra lontano quell’estate 2016 in cui Laura Ravetto e Dario Ginefra si sposarono con rito civile a Monopoli, in Puglia, nel castello Carlo V, e a celebrare il matrimonio fu un altro noto esponente della sinistra, Walter Veltroni.

Alle nozze, intime ma comunque glamour, parteciparono politici di vari schieramenti, come il governatore pugliese Michele Emiliano, ma Laura Ravetto si fece notare anche per l’arrivo a bordo di un Apecar, con un abito da sposa in pizzo bianco che aveva disegnato lei stessa e che fece realizzare da un’azienda di Putignano.

EX MARITO LAURA RAVETTO: LA SEPARAZIONE E IL GOSSIP

Dopo l’annuncio della separazione con l’ex marito Laura Ravetto finì vittima del gossip: si vociferò di un presunto corteggiamento da parte di un giovane attore, poi fu paparazzata dal settimanale Dipiù con un amico “speciale”, un avvocato milanese, ma Laura negò in tv da Monica Setta di aver ritrovato l’amore, confermando di essere single e smentendo di avere flirt, preferendosi occupare della figlia Clarissa Delfina e confermando di avere “ottimi rapporti” con l’ex marito Dario Ginefra.

Non era pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente, del resto non è semplice farlo dopo tanti anni vissuti con una persona nella convinzione che sia quella giusta. Per quanto riguarda la figlia di Laura Ravetto, Clarissa Delfina, sui social compaiono alcune foto della bambina, come alla vigilia del compleanno e quella al Montecitorio, in occasione dell’iniziativa del comitato pari opportunità, ma ci sono anche immagini di vita quotidiana, ad esempio tra le strade di Roma.