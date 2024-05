Dario Maltese: “Se vuoi rimediare ad un altro reality, hai sbagliato posto!”/ Che stoccata per Matilde Brandi

Le situazioni più ostili e intricate vengono puntualmente proposte nel corso delle puntate dell’Isola dei Famosi 2024 e nella puntata di questa sera un tema dominante è stato quello delle parole, ma dette alle spalle. Incalzata da Vladimir Luxuria, Alvina Verecondi Scortecci ha puntato il dito verso Khady Gueye e Matilde Brandi parlando principalmente di un forzato buonismo alla base dei loro modi e parole.

“La chiamerei l’Isola del buonismo, li vedo un po’ tutti sereni ma in maniera forzata…. Non parlerei proprio di falsità”. Queste le parole di Alvina all’Isola dei Famosi 2024 che prontamente hanno stimolato la risposta, seppur basica, di Khady Gueye: “Le persone cambiano, gli avvenimenti cambiano…”. Più decisa invece la replica di Matilde Brandi: “ Loro non vedono l’ora, non mi è mai partita la giugulare perchè non mi sono mai trovata nella situazione ma ho sempre detto la mia. Sarei finta se mi arrabbiassi, a questo punto ho detto forse è la vostra strategia…”.

Dario Maltese ‘punge’ Matilde Brandi: “Se una cosa te la dicono tutti, ci sarà un motivo…”

Udite le parole di Matilde Brandi, a ‘sbottonarsi’ è stato Dario Maltese che con il suo solito grande aplomb le ha rifilato una stoccata più che sonora. “Ho l’impressione che tu sia venuta all’Isola dei Famosi 2024 per ripulirti l’immagine dopo l’esperienza andata male in un altro reality: se così fosse, ti dico che hai sbagliato posto!”

Tempestiva è arrivata la replica di Matilde Brandi alla provocazione di Dario Matlese all’Isola dei Famosi 2024: “Sono al posto giusto nel momento giusto e credimi sto ritrovando me stessa; l’altra occasione a cui tu ti riferisci ero intervenuta per difendere un’altra persona…”. Le parole della concorrente non hanno però convinto del tutto l’opinionista: “Noi ti chiediamo di essere te stessa e se te lo dicono tutti i tuoi compagni un fondo di verità ci sarà”.

