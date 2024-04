Dario Maltese “Tensioni con Sonia Bruganelli? Ecco com’è davvero il nostro rapporto”/ Confessione a Verissimo

Isola dei famosi 2024, Dario Maltese fa chiarezza: “Tensioni con Sonia Bruganelli? Ecco la verità”

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 20 aprile 2024, è stato ospite Dario Maltese, volto del Tg5 che attualmente si sta cimentando come opinionista all’Isola dei famosi 2024. In questi giorni, però, si parla tantissimo di possibile tensioni tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli e durante l’intervista con Silvia Toffanin, incalzato da quest’ultima, ha smentito le illazioni: “Sonia mi diverte molto perché è evidente che siamo abbastanza diversi e spesso la pensiamo in maniera differente però ci rispettiamo molto alla fine quindi anche con lei devo dire che va tutto bene.“

Ospite a Verissimo, Dario Maltese ha poi fatto un bilancio su questa sua nuova esperienza come opinionista all’Isola dei famosi 2024. Il reality quest’anno è condotto da Vladimir Luxuria e non sono mancate già molti colpi di scene, ritiri, infortuni e soprattutto la squalifica avvolta da ancora tanti lati oscuri di Francesco Benigno. Di tutto questo il giornalista non ha parlato limitandosi solo a dire: “Io mi sto divertendo moltissimo, mi si è aperto un mondo, c’è un bellissimo clima in studio e quindi ci divertiamo e se poi da casa si divertono anche siamo ancora più contenti.”

Verissimo, Dario Maltese si commuove ricordando il papà morto: “Era molto orgoglioso di me”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, Dario Maltese si è sbilanciato sulla sua vita privata, confessando di non essere single ed ha anche parlato dell’affetto enorme verso la madre, il dolore per la scomparsa del padre ed infine ha aggiunto che ha ben cinque nipoti con cui i legame è strettissimo. Ed a proposito del papà morto, il volto dell’Isola dei famosi 2024 ha confessato: “Mio padre ero orgoglioso di me, molto, e ci teneva tantissimo che non leggessimo e studiassimo e amava moltissimo il mondo classico la letteratura anche se era un matematico. Era un personaggio un po’ Bohemienne.”











