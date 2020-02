DARIO MASSA/ Continua la lite con Stella: “Sei stupida!” (La Pupa e il Secchione)

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione riparte con gli scontri tra Dario Massa e Stella Manente. Ricordiamo, infatti, che sul finale della scorsa puntata, il secchione ha avuto uno scontro piuttosto acceso con la pupa di Santagati, che ha definito “stupida”. Finita la manche per l’eliminazione, i ragazzi tornano in casona e qui iniziano nuovamente a discutere. Il faccia a faccia tra Stella e Massa è davvero forte, e il secchione ribadisce il suo pensiero senza peli sulla lingua: “Io penso di te che sei stupida, mi dispiace!” Stella non trova solo Massa ma anche Carlotta contro: “Questa cagna!” la appella la rivale, che proprio non ci sta al comportamento che continua ad avere anche con Giovanni De Benedetti. Ormai le fazioni nel gruppo sono davvero divise. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dario Massa ancora contro Stella Manente?

Dario Massa ha ricevuto una nuova strigliata d’orecchie dalla sua partner de La Pupa e il Secchione 2020. Marina Evangelista non ha proprio digerito la sua vicinanza con Carlotta Cocina e così l’ha riportato all’ordine già subito dopo la puntata. “Io non accetto questo ricatto, ha detto alle telecamere”, sicuro che la sua Pupa abbia superato ogni limite. Il game designer infatti non comprende perchè dovrebbe spezzare il legame con Carlotta, visto che dal punto di vista umano si trova bene. Superato il test musicale con 7 e mezzo, Massa si è ritrovato a dover ribadire la sua posizione sulla Cocina: non ha intenzione di votarla. E in più ha deciso di raggiungerla durante un momento di pausa della prova successiva, lasciando Marina con se stessa ancora una volta. Ritornato in stanza, ha trovato infatti Marina in lacrime: “Sto provando a fare qualcosa”, le ha detto in merito allo scontro con la Cocina, ma la ragazza gli ha fatto notare come sia andato subito dalla sua amica bionda, senza esitazione. “Non posso accettare che tu mi dica con chi posso avere una conversazione e con chi no”, le ha detto poi. A toni più calmi, Dario ha chiesto alla sua Pupa di credergli quando dice di non volerle fare del male e non prendere posizione contro di lei. I toni si sono rasserenati però solo quando Marina ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra contro Carlotta e di chiudere il discorso. Sembra che ci abbia visto giusto: da quel momento in poi il cielo della sua coppia è ritornato sereno. Clicca qui per guardare il video di Dario Massa e Marina Evangelista.

Dario Massa, La Pupa e il Secchione 2020: il secondo posto nella scorsa puntata

Dario Massa ha raggiunto un secondo posto durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione 2020, con un totale di 34.5 punti. A pari merito tra l’altro con la coppia di Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti, per ironia della sorte e per la gioia della sua partner Marina Evangelista. Purtroppo però potrebbe aver perso molti punti agli occhi dei telespettatori, visto che ha deciso di scagliarsi senza mezzi termini contro Stella Manente. Su richiesta di quest’ultima, ha spiegato ancora una volta perchè non la sopporta: “Semplicemente penso che tu sia stupida, dici delle cose stupide e non credo che tu sia intelligente”. Cose che comunque afferma di averle detto in più occasioni. Il game designer ha ricevuto l’appoggio della sua Pupa, soprattutto quando De Benedetti si è intromesso nel discorso per difendere Stella, ma anche da parte della Cocina, che ha ringraziato la produzione per averle fatto conoscere una persona come Massa. Qualcuno degli ammiratori continua ad adorarlo come persona, soprattutto perchè come riesce a conquistare le donne dal punto di vista psicologico. “Con Stella non mi sei piaciuto”, gli scrive un fan su Instagram, “l’intelligenza sta anche nel non offendere una donna. Tra l’altro nemmeno è stata offensiva nei tuoi confronti”. Secondo il suo fandom tra l’altro non ci sarebbero dubbi: Marina è del tutto innamorata di lui e presto potrebbe persino arrivare a fare il passo successivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA