Da diverso tempo al fianco di Serena Brancale c’è Dario Morello, pugile italiano che ha ottenuto discreti successi nel mondo dello sport. Il fidanzato di Serena Brancale è arrivato nella sua vita da circa un anno: lui, campione di pesi welter, potrebbe sembrare un uomo duro e burbero ma così non è, per stessa ammissione di Serena, che lo ha descritto come un uomo dolce, felice ma soprattutto sereno. Proprio questa caratteristica ha fatto innamorare Serena: la cantante ha spiegato come questo lato del carattere del suo compagno sia quello più apprezzato da lei, perché in grado di renderla felice e tenerla in uno stato di costante serenità. La loro storia d’amore, che prosegue ormai da un anno e che è stata ufficializzata tramite i social, continua dunque più forte che mai nonostante il successo di Serena, che dopo Sanremo ha visto la propria carriera cambiare ed esplodere.

“Dario è felice, è sereno nella vita, io sono fortunata perché avevo bisogno proprio di questo: serenità” ha raccontato Serena Brancale, spiegando qualcosa in più sull’amore che le lega al pugile, che al contrario di quanto potrebbe sembrare è un uomo dolce, solare e pieno di vita, ma soprattutto sereno, caratteristica che ha colpito la cantante. Un rapporto saldo, stretto, che ha portato una nuova luce nella vita dell’artista, che in Dario ha trovato il compagno in grado di tenerla con i piedi per terra ma allo stesso tempo di illuminarla. Il pugile, infatti, è sempre al suo fianco anche nelle varie sfide professionali, come successo a Sanremo, quando ha fatto il tifo per lei.

“Non sono teso nemmeno quando devo salire sul ring, ma quando canta lei sì” ha raccontato proprio Dario Morello a Verissimo, parlando del percorso artistico della compagna, per la quale fa il tifo ogni giorno.