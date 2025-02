Dario Morello è un campione di boxe di origini calabrese, fidanzato della cantante Serena Brancale, giovane cantante che farà il suo esordio al Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Anema e core’. Morello è uno sportivo con grandi ambizioni che nella seppur giovane carriera ha ottenuto finora ottimi risultati, andiamo a vedere meglio chi è.

Dario Morello, Il fidanzato di Serena Brancale, nasce a Cetraro, un paesino in provincia di Cosenza, il 28 Giugno 1993. E’ conosciuto per essere uno dei pugili italiani più interessanti e di grande talento; negli anni ha conquistato diversi titoli come ad esempio il titolo di campione nazionale e WBO Global dei pesi welter. Successivamente ha cambiato categoria ed ha conquistato ottimi risultati e titoli anche nei pesi medi.

Una passione la sua nata in giovanissima età, Dario Morello ha raggiunto i suoi primi risultati a soli 14 anni dove ha conquistato in Italia il suo primo titolo. E’ stato poi convocato anche in Nazionale ed ha vinto diversi titoli a livello giovanile, basti pensare ai Mondiali Youth vinti a Baku nel 2009. In carriera vanta oltre 20 vittorie ed una sola sconfitta ma l’uomo è legato anche ad un personaggio ‘famoso’ come Serena Brancale.

Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: una curiosa quanto particolare abilità

Dario Morello viene considerato per certi versi antipatico dal pubblico perchè è una persona che non si nasconde e non ha ‘peli sulla lingua’ nel dire tutto ci che pensa. E’ noto sui social come Spartan ed è molto affine al trash talking, disciplina che nasce in America e in generale che vede duellare gli atleti anche a parole prima della sfida. Dario è calabrese ma vive da tanti anni al Nord Italia.

Parlando a Il Post il fidanzato di Serena Brancale ha raccontato qualche tempo fa: “Costruirsi la nomea dello spaccone, avere un determinato seguito sui social e ostentare le proprie abilità è solo un modo per proporsi sul mercato. Non a caso oggi ormai tutti vogliono sfidarmi”, ha raccontato l’uomo orgoglioso e i suoi record parlano chiaro.

Serena Brancale e il fidanzato Dario Mello sono molto uniti, si mostrano spesso con scatti social. Lo sportivo è noto anche per il consumo di insetti, un alimento poco diffuso in Italia ma che l’uomo ha scoperto durante un viaggio in Asia: “Mi piacciono molto gli insetti interi, sono ottimi per la preparazione atletica e sono privi di carboidrati”, ha raccontato qualche settimana fa a Il Fatto Quotidiano.