Chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: il pugile al fianco della cantante da circa un anno? "Di lui mi piace che è molto rispettoso"

Dall’aspetto non si direbbe affatto eppure Serena Brancale giura che il suo fidanzato, Dario Morello, è quello dolce e romantico della coppia. Ovviamente l’apparenza inganna, anche se per un pugile del suo calibro, certe caratteristiche non appaiono proprio come immediate.

Al di là degli scherzi, Serena Brancale ha trovato l’amore in Dario Morello ormai da un anno: i due stanno insieme infatti dalla scorsa estate e il rapporto appare saldo e profondo, nonostante sia relativamente giovane. Dopo essere salita sul palco di Sanremo la carriera di Serena Brancale è esplosa e di conseguenza anche la curiosità sulla sua vita privata.

Gli appassionati di gossip hanno trovato facilmente informazioni in merito alla vita sentimentale della cantante barese, che ormai da un anno condivide foto in compagnia del fidanzato sui social. Da quando c’è nella sua vita Dario, Serena si dice più felice e tranquilla: lui, infatti, ha avuto il merito di portare tanta serenità nella sua vita con il suo carattere gioioso ed estroverso, dandole qualcosa che a lei mancava.

Parlando a Verissimo della loro storia, Serena Brancale ha rivelato: “Una cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri e di se stesso, ma anche di me, tantissimo”.

Dario Morello, chi è il pugile e fidanzato di Serena Brancale: campione nazionale e non solo

Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale, è un pugile. Soprannominato “Spartan”, ha 32 anni ed è Campione Nazionale e WBO Global Pesi welter oltre che campione italiano e ancora vanta altri riconoscimenti nel suo palmares. Possiamo dire che su 26 incontri disputati, ne ha perso solamente uno. Una carriera ben avviata dunque nel mondo del pugilato, anche Dario Morello non ha nascosto di avere più ansia prima di un concerto della sua dolce metà che di un suo incontro sul ring.

