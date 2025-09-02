Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: chi è il pugile al fianco della cantante barese? I due stanno insieme da circa un anno

L’amore è arrivato nella vita di Serena Brancale circa un anno fa e se per diversi mesi la cantante si è goduta in pace questa storia con Dario Morello, dopo la partecipazione a Sanremo e l’avvento del successo e della popolarità, anche la sua relazione è diventata mediatica. La cantante originaria di Bari, che con la sua “Anema e core” ha fatto ballare l’Ariston e riscosso un successo importantissimo, è fidanzata da un anno con Dario Morello, pugile, campione italiano ed europeo in diverse categorie, con tantissimi match vinti sul ring. Insomma, due persone che nel proprio ambito si sono affermate con sudore e fatica: come Serena, infatti, anche Dario è un fuoriclasse nel suo ambito, il pugilato appunto.

Tornando alla storia d’amore tra i due, dicevamo che la loro relazione è cominciata circa un anno fa. Mesi importanti quelli vissuti prima di Sanremo, che hanno permesso ai due di conoscersi, fidarsi l’uno dell’altro e vivere anche il successo in maniera salda, senza vacillare. Dario Morello è sempre stato al fianco di Serena anche durante l’esperienza sanremese, facendo il tifo per lei e per la sua musica. “Sono più agitato quando deve salire lei sul palco che io sul ring” ha rivelato il pugile a Verissimo, facendo una sorpresa a Serena.

Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: “Mi ha portato serenità”

Serena Brancale sta vivendo la storia d’amore con il pugile Dario Morello con estrema felicità e gioia. Il pugile, infatti, ha portato nella vita dell’artista una nuova aria, donandole tanta serenità, come ha avuto modo di spiegare in più occasioni proprio la Brancale. “Dario è felice, è sereno nella vita, io sono fortunata perché avevo bisogno proprio di questo: serenità” ha rivelato la cantante barese parlando del suo fidanzato, che dunque è stato un dono che è arrivato nella sua vita all’improvviso.