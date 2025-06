Serena Brancale è fidanzata con Dario Morello, ecco chi è il tenero pugile che le ha rubato il cuore: "Mi fa sentire bene..."

Da qualche tempo a questa parte Serena Brancale è felicemente impegnata con il fidanzato Dario Morello. Il pugile ha portato l’amore nella vita della cantante, che non si sentiva così elettrizzante da tempo immemore. Lo ha detto la stessa Serena Brancale in una bella intervista a Verissimo, quando ha parlato per la prima volta del suo amore Dario Morello. Con il pugile è iniziata da pochi mesi ma tutto procede al meglio e per il futuro la coppia sogna davvero in grande.

“Una cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri, di se stesso e di me tantissimo. E’ uno sportivo vive bene la vita ed io penso che gli sportivi abbiano molta disciplina”, sottolinea felice e innamorata la cantante. Serena Brancale apprezza che Dario sia entrato nella sua vita in modo travolgente, ma senza ostacolare mai il suo percorso professionale.

“Il mio fidanzato è felice di tutto ciò che faccio, senza essere geloso. E’ entusiasta se sono sexy, se devo fargli sentire un brano”, spiega ancora Serena Brancale. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante di Anema e Core non fa che tessere le lodi del compagno. “Dario è una persona che se mi deve dire qualcosa trova sempre il modo giusto per dirla. Lui ogni giorno è felice, è sereno nella vita, io sono fortunata perché avevo bisogno proprio di questo: serenità”.

Il pugile d’altra parte ha un’ammirazione smisurata per la compagna e inevitabilmente finisce per assorbirne gioie e dolori. “Non sono teso nemmeno quando devo salire sul ring, ma quando canta lei sì. Sono onorato di aver condiviso tutto il percorso di Serena e mi auguro di vivere ancora altri momenti intensi insieme”, dice anche lui a Verissimo. Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Dario Morello.

