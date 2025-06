Serena Brancale continua a godersi il momento speciale della sua vita, dopo il Festival di Sanremo vissuto pochi mesi fa con la sua canzone Anema e core divenuta ben presto un tormentone. Adesso per la cantante è tempo di continuare il percorso, ma sempre con una persona speciale al suo fianco, parliamo di Dario Morello, pugile e suo compagno di vita da qualche tempo. In una recente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, sul fidanzato Dario Morello, Serena Brancale ha rivelato:

“Stiamo insieme da poco, la cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri e di se stesso. Da sportivo, vive bene la vita grazie allo sport, ha molta disciplina. Felice di ogni cosa che faccio, non è geloso, è il mio primo fan” ha detto la cantante pugliese riguardo al suo rapporto speciale con Dario Morello. Una figura che fa parte da poco della sua vita, ma che sembra aver già trovato un posto in prima fila.

Dario Morello e l’amore con Serena Brancale

Sempre parlando nel talk di Canale Cinque Verissimo, Serena Brancale ha rivelato altri dettagli riguardo alla sua relazione con Dario Morello. Un amore che fin da subito ha fatto comprendere alla cantante il significato della parola:

“Mi guarda con gli occhi dell’amore, se deve dirmi qualcosa non sbaglia mai. Lui ogni giorno è sereno, sono fortunata. In questo momento ci vuole serenità” ha ammesso l’artista reduce dall’avventura al Festival di Sanremo e che questa sera si esibirà al Radio Zeta Future Hits Live 2025, che vedrà salire sul palco tantissime voci note della canzone italiana per una notte davvero imperdibile.

