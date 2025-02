Dopo il grande successo della sua “Anima e Core” a Sanremo 2025, molti si chiedono se Serena Brancale sia fidanzata e nel caso, chi sia il suo compagno. Da qualche tempo la cantante ha una relazione con un noto pugile di nome Dario Morello, che nella sua disciplina viene soprannominato come “Spartan”. In realtà la loro storia d’amore non dura da molti anni, ma in base alle loro foto sui social si sarebbero fidanzati nel 2024.

Prima di lui, Serena Brancale aveva un altro fidanzato. Si tratta di Walter Ricci, musicista che oggi sta con la cantante Arisa. Ma andiamo a scoprire di più su Dario Morello, nuova fiamma dell’artista che si esibisce a Sanremo 2025 con “Anima e core”. Lui, classe 1993, fa il pugile di professione. A soli 14 anni si è avvicinato a questo sport imparandone tutti i segreti tanto da portarsi a casa il titolo italiano già nell’anno 2008 quando ancora era giovanissimo. Da quel momento inizia la carriera brillante: vince il titolo ai mondiali Giovanili di Baku, per poi diventare pugile professionista a 21 anni.

Dario Morello, la splendida carriera del compagno di Serena Brancale: ha vinto anche il WBC Mediterranean

Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale è un campione dei pesi Welter. Il titolo lo ha conquistato nel 2017 quando ha superato Tobia Giuseppe Loriga, allora campione in carica. I successi non finiscono qui, dato che solo due anni dopo, Dario Morello conquista anche il WBO Global e si aggiudica poi l titolo Europeo UBO e quello dei pesi medi. Nel 2023, un anno prima di conoscere Serena Blancale, ha vinto il WBC Mediterranean. Seguitissimo sui social da chi condivide la sua stessa passione, Dario Morello pubblica spesso le sue vittorie in ambito sportivo e qualche foto con la cantante.

Dario Morello, chi è il fidanzato di Serena Brancale / Il soprannome 'Spartan' e l'amore per gli insetti

Il primo scatto insieme è arrivato nel 2024, quando improvvisamente, sui social è comparsa una foto dei due assieme. Da quel momento non si sono più nascosti dai riflettori ma hanno continuato a postare immagini della loro splendida storia d’amore oltre che della vita quotidiana. Dario Morello e Serena Brancale hanno fatto un viaggio bellissimo per Capodanno, finendo al centro nel gossip per via del fatto che il pugile ha paragonato la fidanzata a Paola Barale grazie alla sua incredibile somiglianza: “Non avrei mai pensato di fare un viaggio intero di fianco a Paola Barale. È stato un piacere. Grazie per il selfie“.