Dario Morello, chi è il compagno di vita di Serena Brancale. La loro speciale storia: "Grande rispetto sia di se stesso che di me"

Nella vita di Serena Brancale, oltre alla sorella Nicole e alla musica, c’è grande spazio anche per l’amore. Da qualche tempo infatti l’artista condivide la vita con il fidanzato Dario Morello, pugile e suo compagno di vita. Intervistata a Verissimo dalla padrona di casa Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato la sua storia d’amore con il pugile, che ormai da diverso tempo. “Dario è una persona che se mi deve dire qualcosa trova sempre il modo giusto per dirla” ha raccontato la cantante che da poco ha lanciato il nuovo tormentone con Alessandra Amoroso. Una relazione speciale che sta insegnando tanto dal punto di vista relazionale.

Un uomo tranquillo e che sa gestire pressioni ed equilibri, lo stesso Dario Morello ha riguardato: “Non sono teso nemmeno quando devo salire sul ring, ma quando canta lei sì. Sono onorato di aver condiviso tutto il percorso di Serena e mi auguro di vivere ancora altri momenti intensi insieme” le parole dello sportivo che si augura dunque di poter mandare avanti la speciale storia d’amore con la compagna e magari allargare anche la famiglia.

Dario Morello e l’amore con Serena Brancale

La stessa cantante reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo ha speso parole molto importanti nei confronti del suo compagno di vita. Serena Brancale riguardo all’amore con Dario Morello, in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, ha ammesso:

“Una cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri, di se stesso e di me tantissimo” ha assicurato la cantante fresca del successo travolgente riscosso con Anema e core. E adesso il grande desiderio di proseguire e costruire una famiglia, nel solco di quanto già messo in piedi fino a questo momento.

