Da qualche tempo a questa parte, la vita privata e sentimentale di Serena Brancale ruota attorno al nuovo fidanzato Dario Morello. Classe 1993, Dario è un pugile molto famoso, conosciuto dagli appassionati come Spartan. Di origini cosentine, ha debuttato come pugile all’età di quattordici anni e negli anni si è fatto strada, facendo il pieno di titoli e riconoscimenti.

Serena Brancale, chi è?/ La poliedrica cantante tra periodo buio e rinascita: "La vita va vissuta appieno"

Dal primo titolo italiano alla convocazione in nazionale, fino al magico filotto di otto vittorie consecutive del 2017 che lo porta ad indossare la prestigiosissima cintura di Campione Italiano dei Pesi Welter. E ancora, a seguire, il Titolo WBO Global, la cintura internazionale UBO dei pesi medi e il titolo Europeo UBO. Nel 2023 arriva ancora un altro titolo, il WBC Mediterranean dei pesi medi, difeso poi anche l’anno successivo.

Serena Brancale/ "Anema e core? C’è tutta la mia parte nuova, sono sicuramente cambiata"

Serena Brancale, occhi a cuore per il fidanzato Dario Morello: “Tifa per me e non è geloso”

Per quanto concerne la vita amorosa con la fidanzata Serena Brancale, si limita a condividere qualche scatto pieno di amore e tenerezza sui social. Mentre la cantante, interpellata sul suo fidanzato in una intervista rilasciata di recente a Verissimo, ha raccontato qualcosa in più. “Sono felice perché Dario è una persona molto rispettosa”, dice l’artista, che spende parole al miele per il fidanzato, con cui sembra aver ritrovato l’equilibrio perfetto. “È felice per qualsiasi cosa io faccia, non è geloso, è il mio primo fan”, racconta entusiasta la cantante barese.

Serena Brancale a Ne Vedremo delle Belle, chi è / Ha un compagno? Tanto dolore per la morte della madre Anna

“Mi guarda sempre con gli occhi dell’amore. Sono fortunata perché è una persona serena e sempre felice e in questo momento ci voleva serenità”, spiega. Oggi la cantante di Anema e Core, appare davvero rasserenata dal punto di vista delle questioni di cuore e sogna ad occhi aperti un futuro al fianco del pugile. Precedentemente, ricordiamo, ha avuto una storia con Walter Ricci, collega musicista con cui ha condiviso molto ma che oggi fa parte del suo passato.