Dario Morello, l’amore per la boxe e per la fidanzata Serena Brancale: “Siamo un’eccezione”

Forse non tutti sanno che la cantante Serena Brancale è felicemente fidanzata con il pugile Dario Morello. Un abbinamento, quello tra personaggio famoso e pugile, che rimescola un po’ le carte secondo lo sportivo. In una intervista rilasciata a Repubblica non molto tempo fa, parlando del rapporto con Serena Brancale ha detto di considerarsi un’eccezione. “Non è frequente che un pugile ai giorni nostri si metta con personaggi famosi. Siamo un’eccezione, insieme stiamo bene”, ha detto il fidanzato di Serena Brancale.

La sua vita si può dire sia divisa tra il suo lavoro, che è anche la sua passione, e la vita privata con la bella cantante. Sulla boxe è schietto e diretto, proprio come sul ring: “La chiamano nobile arte ma non capisco perché. La violenza fa parte dell’uomo, devi solo controllarla e impararla”.

Il passato difficile di Dario Morello: “Venivo emarginato ma poi ho deciso di farmi giustizia da solo”

Dario Morello non usa dunque mezze misure per parlare del suo pugilato e del suo percorso, segnato anche da episodi spiacevoli in cui veniva messo ai margini dai bulli. E proprio su questo l’atleta si è fatto un’idea ben precisa su come andrebbero gestite determinate situazioni. “Io ho vissuto l’estromissione dal gruppetto, l’isolamento, la vessazione, la mancanza di serenità nell’andare a scuola. Ne sono uscito facendomi giustizia da solo”, spiega Dario Morello.

Una presa di coscienza che trova sponda in alcuni ricordi nella palestra dello zio. All’epoca il fidanzato di Serena aveva soli quattro anni, ma già capiva di essere destinato al pugilato. “Mi piaceva passare del tempo in quella palestra ed io impazzivo all’idea del combattimento”, spiega ancora Morello.