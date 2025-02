Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: chi è? Il suo cuore è impegnato…

Serena Brancale ha stupito i telespettatori che sul palco dell’Ariston hanno potuto vedere tutta la sua energia travolgente nella splendida “Anema e core” che ha fatto ballare tutto il teatro a Sanremo 2025. Ottimi i riscontri da parte del pubblico da casa, che ha apprezzato molto il sound dell’artista. In attesa di vedere come si posizionerà l’artista barese in questa serata finale del Festival di Sanremo, andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la sua vita sentimentale. Sappiamo che il fidanzato di Serena Brancale si chiama Dario Morello: lui è un personaggio conosciuto ma al contrario dell’artista di Bari, non è attivo nel mondo della musica e dello spettacolo.

Dario Morello, infatti, è un pugile, soprannominato Spartan. Nato in provincia di Cosenza nel 1993, è stato campione nazionale e WBO Global dei Pesi welter. Vari i successi nella sua carriera: a novembre del 2024, ad esempio, è stato chiamato a difendere la cintura WBC Mediterranean dei pesi medi contro Felice Moncelli, riuscendo a vincere. I due sembrerebbero essersi conosciuti relativamente da poco: gli scatti insieme, infatti, sono molto recenti e non arrivano a prima del 2024.

Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: fa il tifo per lei a Sanremo!

L’amore tra Serena Brancale e Dario Morello sarebbe dunque nato nell’ultimo anno ma sembrerebbe essere già molto solido e importante. In questi giorni Dario, così come tutta Bari, sta facendo il tifo per l’artista durante la sua avventura a Sanremo con il brano “Anema e Core”. Una canzone che chissà, forse avrà scritto anche pensando al pugile calabrese che le ha rubato il cuore… Dario è fisicamente vicino a Serena: per non lasciarla sola in questa esperienza così importante, ha messo da parte momentaneamente i suoi allenamenti per lei.