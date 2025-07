Il successo straordinario ottenuto dopo Sanremo 2025 ha portato il suo nome alla ribalta, e di conseguenza anche la sua vita privata. Così, Serena Brancale è diventato un nome al centro dell’attenzione e tutti si chiedono chi sia il fortunato al suo fianco. Il fidanzato di Serena Brancale si chiama Dario Morello ed è un nome noto, non della musica bensì dello sport. Si tratta infatti di un pugile classe 1993, campione nazionale e WBO Global dei Pesi welter.

Di 26 incontri disputati, Dario ne ha vinti 25, vincendo anche diversi premi e riconoscimenti. Al momento Dario Morello sta vivendo una buona fase della sua carriera: solamente qualche mese fa è stato protagonista di un match capolavoro contro Yassine Hermi, che ha fatto molto parlare. Al di là della carriera, cosa sappiamo di Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale, e della sua storia con la cantante barese?

Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale: “Quando lei canta…”

La storia tra Dario Morello e Serena Brancale non sembra andare avanti da moltissimo: sicuramente i due stanno insieme da prima di Sanremo, dove lui l’ha seguita con grande attenzione, stando molto attento ad ogni sua performance e vivendo con grande ansia l’avventura professionale della compagna, quasi più dei suoi match. Serena, dal canto suo, non ha mai nascosto come Dario abbia portato nella sua vita qualità e caratteristiche che le mancavano, come – a dispetto del suo nome – la serenità. “Dario è felice, è sereno nella vita, io sono fortunata perché avevo bisogno proprio di questo: serenità” ha rivelato l’artista.

I due, nonostante stiano insieme da poco, sembrano già molto complici e sicuri dei loro sentimenti reciproci e questo fa pensare che abbiano le idee chiare anche sul futuro. Al momento i due non si sono sbottonati ma questo amore spensierato e felice fa presupporre che i progetti futuri possano essere insieme.