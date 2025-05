Si chiama Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale, la cantante che ha riscosso un grandissimo successo all’ultimo Festival di Sanremo 2025 con la super hit “Anema e core”. La coppia è felicemente innamorata e ha parlato apertamente della loro relazione. La prima è stata proprio Serena Brancale che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato: “stiamo insieme da poco, ma sono molto felice”. Non solo, la cantante ha parlato del compagno come di un un uomo attento e rispettoso pronto a sostenerla ed incoraggiarla sempre nella vita e nel lavoro.

La Brancale, che sta vivendo un momento di grande successo, ha precisato :”è felice per qualsiasi cosa io faccia, non è geloso, è il mio primo fan. Mi guarda sempre con gli occhi dell’amore”. La cantante si ritiene fortunata di avere accanto un uomo sereno e felice perchè mai come in questo momento della sua vita personale e professionale ha bisogno di serenità.

Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale

Non solo il fidanzato di Serena Brancale, Dario Morello soprannominato Spartan, è un pugile italiano che detiene il titolo di Campione Nazionale e WBO Global dei Pesi welter – UBO International Champ Pesi medi – UBO European Champ Pesi medi – WBC Mediterranean Champ Pesi medi. Ma come si sono conosciuti un pugile ed una cantante? A rivelarlo è stato proprio il campione dalle pagine dell’Unità: “un’amica mi ha fatto sentire una sua canzone così sono andato su Instagram e abbiamo iniziato a scriverci. Ci siamo conosciuti così”. Tra i due è nato un sentimento pulito come ha confessato il pugile: “è una bella relazione, sana, va molto bene nonostante gli impegni di entrambi”.

Infine Dario parlando proprio della fidanzata ha precisato: “È una grandissima lavoratrice e mi sprona sempre molto”. Che dire: due persone che hanno ritrovato nelle rispettive diversità un punto di unione per l’inizio di un grande amore!