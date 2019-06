Dario Nardella “flirta” con Andrea Delogu/ “Te come Beatrice? Dante apprezza”, lei…

Dario Nardella e Andrea Delogu, siparietto su Instagram tra il sindaco di Firenze e la bella presentatrice televisiva. Molto attiva sui social network, la conduttrice di Stracult ha chiesto ai suoi followers di creare una frase di senso compiuto con il sostantivo “protervia”, con le migliori frasi destinate ad entrare nelle sue Stories. Un giochino che la Delogu ha ribattezzato Una parola al dì, tra le prime a parteciperà la collega Ema Stokholma, che “sfrutta” Vasco Rossi: «“Ma dove vaiii ma dove vaiiii ti prendo e ti protervia!”». Protervia, che si riferisce alla superbia audace e ostinata, è il sostantivo che ha spinto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella a commentare, con il primo cittadino che ha fatto un bel complimento alla Delogu…

DARIO NARDELLA AD ANDREA DELOGU: “TE COME BEATRICE? DANTE APPREZZA DI SICURO”

«“…regalmente ne l’atto ancor proterva continuò come colui che dice e ’l più caldo parlar dietro reserva: «Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. Come degnasti d’accedere al monte? non sapei tu che qui è l’uom felice?». Andrea come Beatrice??? Dante apprezza di sicuro», questo il commento di Dario Nardella, che si chiude con uno smile. Ovviamente un messaggio che non lascia spazio a secondi fini: Dario Nardella e Andrea Delogu sono sposati rispettivamente con Chiara Lanni e Francesco Montanari, si tratta solamente di un siparietto simpatico sui social network. Certamente si tratta di un bell’apprezzamento, con Nardella che ha “scomodato” la musa del simbolo di Firenze per rivolgere un complimento alla conduttrice. Ecco il post:





