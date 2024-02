Dario Schirone e Sissi stanno ancora insieme?/ Voci di crisi per la coppia nata ad Amici, ma…

Voci di crisi aleggiano sulla coppia formata da Dario Schirone e Sissi, ma cosa c’è di vero?

Dopo il colpo di fulmine avvenuto ad Amici 21, il programma di Maria De Filippi, Dario Schirone e Sissi hanno continuato a vivere il loro amore al di fuori delle telecamere di Canale 5. A quasi due anni di distanza, si continua a parlare del loro rapporto, soprattutto a causa di rumors insistenti su una presunta crisi. Di recente, Dario Schirone ha partecipato a un grande evento che aveva come protagonista Elodie al Forum.

Chi è Sissi/ Dal "boom" ad Amici all'oblio: il duetto con Big Mama a Sanremo 2024 è una grande occasione

In quell’occasione, dopo essersi esibito, ha postato sui social media una foto che lo ritraeva sul palco, accompagnata da un messaggio di gratitudine per la cantante: “Elodie al Forum. Sono immensamente grato di averne fatto parte e di aver avuto la possibilità di ballare per bellissime persone e con bellissime persone. Grazie per l’opportunità, la fiducia e per le emozioni vissute in sala prove e su quel meraviglioso palco”.

Sissi e Dario Schirone si sono lasciati? Non si placano i rumors sulla crisi e sulla possibile rottura, ma lei…

Mentre si intensificavano i rumors riguardanti una presunta crisi tra lui e Sissi Cesana, la fidanzata ha commentato il suo post, esprimendo la sua ammirazione per i suoi traguardi: “Ti amo, troppo orgogliosa”. Tuttavia, le voci su una rottura non si sono placate, con i fan – ormai affezionati alla coppia – che temono il peggio. C’è infatti chi ritiene credibile l’ipotesi di una crisi tra Sissi e Dario Schirone, considerando i numerosi impegni professionali che spesso li portano lontano l’uno dall’altro.

Per il momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati riguardo alla presunta crisi. Resta quindi da capire se queste voci saranno confermate o se si tratta semplicemente di chiacchiere da gossip. Le risposte le darà solo il tempo.











