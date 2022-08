Dario Schirone e Sissi, svolta social dopo Amici 21/ Che succede alla coppia vip?

Amici 21 di Maria De Filippi: che succede tra Dario Schirone e Sissi?

La nuova ed ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21 verrà ricordata in particolare per il fenomeno pop del figlio d’arte LDA e le coppie formatesi tra Serena Carella e Albe e Sissi e Dario Schirone. Se la prima coppia é avvezza a rendere ogni suo aggiornamento sul privato pubblico, mostrandosi spesso e volentieri via social, la seconda coppia, almeno inizialmente, si é mostrata più incline a godersi i momenti intimi lontana dagli occhi indiscreti, tanto da lasciar pensare ai detrattori di essere scoppiata subito dopo il successo raggiunto al talent di Canale 5.

Un pregiudizio generale che é stato prontamente smentito da alcune integrazioni social recenti di Dario Schirone. Ebbene sì, sembra proprio che il ballerino modern abbia deciso di rompere gli indugi, postando due foto che lo immortalano insieme a Sissi: in una foto le canta e l’altra foto contiene la dedica del ballerino destinata alla cantante, “True love” , l’equivalente inglese di “vero amore”.

Insomma, l’amore per la coppia di giovani talenti nata ad Amici 21 sembra proseguire a gonfie vele, nonostante i due piccioncini abbiano avuto meno visibilità nell’ultima fase del serale di Amici 21 di Maria De Filippi, soprattutto rispetto a Serena Carella e Albe ( basti pensare che la produzione Mediaset ha aggiunto un posto in finale per l’accesso di Serena, rendendola quindi finalista insieme ad Albe).

La svolta post-Amici 21 della coppia

Ma non é tutto. Perché, inoltre, a conferma dell’amore che procede contro tutto e tutti, Dario Schirone e Sissi si sono concessi anche una romantica uscita in Puglia, per andare a fare visita lo zoo di Fasano. Insomma, i due ex Amici 21 sembrano fare sul serio e dimostrano di tenere molto al loro amore, nonostante siano entrambi molto giovani.

