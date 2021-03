Dario Socci, fidanzato Paola Caruso/ “Non baciavo una persona dal 2019, ma lui…”

Dario Socci: è questo il nome nuovo di cui si parlerà oggi a Domenica Live. Paola Caruso, già “Bonas” di “Avanti un altro” presenterà infatti per la prima volta in tv il suo nuovo fidanzato. Si tratta, stando alle sue parole, di un pugile dal cuore d’oro: il suo soprannome sul ring è “The Italian Trouble”, ma Socci per la showgirl calabrese è stato ad oggi tutto meno che un “problema”. Intervistata qualche giorno fa da “Nuovo Tv”, Paola Caruso ha raccontato che Socci aveva inizialmente tentato di contattarla sui social, senza però riuscirvi. Poi, quando lei è andata a Salerno per un evento, lui è riuscito ad incontrarla grazie alla mediazione di un amico: “Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico“.

Dario Socci, fidanzato Paola Caruso

Dopo la fine traumatica della sua precedente relazione, avvenuta quando era incinta del figlio Michelino, Paola Caruso ha sperimentato delle grosse difficoltà a tornare a fidarsi. Dario Socci, però, da buon pugile sembra aver abbattuto ogni suo resistenza, ma attraverso carezze e attenzioni nei suoi confronti. Lo ha spiegato la stessa Paola Caruso: “Dopo due anni non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato. Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima“. Come andranno le cose oggi a Domenica Live? Dario Socci si rivelerà timido come lo descrive Paola o si farà trascinare dalla sua proverbiale esuberanza?

