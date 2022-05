Dario Sonda è morto/ Incidente stradale a 31 anni per l’ex ciclista campione juniores

Dario Sonda è morto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1° maggio 2022, quando il suo cuore non ce l’ha fatta e il trentunenne vicentino di Cassola, Comune vicino a Bassano del Grappa, ci ha lasciato in seguito alle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale. Il mondo del ciclismo è in lutto, anche se Dario Sonda era stato un campione “solo” nelle categorie giovanili e poi non è mai passato professionista.

Lo ricordiamo comunque campione del mondo dello scratch tra gli juniores (una specialità del ciclismo su pista) nel 2009 più vincitore anche di un argento europeo e quattro titoli italiani per poi ritirarsi nel 2010 e in seguito passato a dedicarsi a un’altra passione sportiva che Dario Sonda aveva, cioè i rally. La sua vita era però diventata quella normale di ciascuno di noi e proprio in un incidente andando al lavoro è morto.

DARIO SONDA, EX CAMPIONE DI CICLISMO MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE

Dario Sonda è morto infatti in seguito alle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale in sella al suo scooter, con il quale venerdì sera si stava recando al lavoro, per il turno di notte alla Special Springs srl di Romano d’Ezzelino, quando in via Pontile, nella frazione di San Giuseppe, si è scontrato con un’auto, una Bmw, che sopraggiungeva in direzione opposta e che aveva avviato una manovra di svolta.

L’urto è stato violentissimo per il giovane sulla sua Vespa e, sebbene Dario Sonda sia stato immediatamente soccorso, era stato portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Purtroppo oggi il suo cuore si è fermato. Dario Sonda lascia la moglie Giulia e i due piccoli figli, una tragedia per questo giovane uomo di 31 anni che da ragazzo aveva conosciuto la gloria del campione del Mondo.

