Trump costruisce una sala da ballo da 900 ospiti, con capitali privati, alla Casa Bianca. Decisione difficile da comprendere, anche storicamente

MINNEAPOLIS – Sarà perché non mi è mai piaciuto ballare, ma questa storia della “Ballroom” che Donald Trump farà costruire, una sontuosa sala da ballo di 8.360 metri quadri, non la capisco. Del resto, lo riconosco, di cose che non capisco ce ne sono parecchie, a cominciare da un discreto numero di quelle portate avanti dall’attuale amministrazione.

Per quanto Trump insista sul fatto che l’operazione in corso sia “privately funded”, finanziata da privati, ovvero da una lunga lista di donors, il perdurare dello shutdown del Governo (siamo ad oltre venti giorni) fa apparire l’operazione quantomeno inopportuna, lasciando tutti perplessi, data l’aria che tira e l’entità del costo dell’operazione.

Si era partiti parlando di un budget di 200 milioni di dollari e siamo già arrivati a 300 prima ancora di cominciare a costruire. Non voglio scivolare nel moralismo ed impantanarmi nel dire che con quei soldi si sarebbe potuto fare altro visto come gira il mondo, però mi sembra legittimo chiedersi a cosa serva questa mega-ballroom.

Chi paga? Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast, Meta, e poi T-Mobile, Union Pacific Railroad, HP Inc. e tanti altri fino all’Hard Rock International (quelli dell’Hard Rock Café), varie fondazioni e una manciata di super ricchi. Insomma, paga chi ha i soldi e chi per una ragione o per un’altra non può permettersi di inimicarsi Trump.

Oltre al costo, al di là di “chi paga” ed alla contemporaneità con lo shutdown c’è poi la questione di “dove” questa Ballroom verrà costruita, cioè alla Casa Bianca, dove stanno già sfasciando l’East Wing nella sua interezza per farle posto. East Wing verso cui Trump aveva esplicitato il suo rispetto, dichiarando che non sarebbe stato praticamente toccato dalla costruzione della nuova Ballroom. Tuttavia, come spesso accade, si fa prima (e si spende meno) a buttar giù tutto e ricostruire piuttosto che ristrutturare.

E così se ne va l’East Wing, l’ala est. Cos’è l’East Wing? Un “pezzo” di Casa Bianca costruito nel 1902 durante la Presidenza di Theodore Roosevelt, un’area che ospita gli uffici della First Lady, ed il cui foyer funge da ingresso in occasione di particolari eventi. Nulla di “antico”, ma certamente un edificio di una certa età, un’età che a noi italiani fa sorridere, ma significativa per gli americani.

Mio nonno risale a un’epoca precedente alla maggior parte di quel che c’è negli USA ed io vivo in una città sorta appena cento anni prima che nascessi. In un Paese con poca storia come gli States si cerca di preservare tutto quello che è in piedi da un po’ di tempo. La Casa Bianca fa certamente parte di queste vestigia del passato, e questo vale anche per l’East Wing, che tra l’altro ospita sotto di sé un bunker, un rifugio sicuro per il Presidential Emergency Operations Center, il Centro Operativo Presidenziale per le Emergenze.

La costruzione della White House cominciò il 13 ottobre 1792 e si concluse nel 1800, pochi anni prima che gli inglesi la bruciassero (assieme al Capitol e vari altri edifici) dopo aver invaso la città di Washington nel corso della guerra del 1812. Ricostruita nel 1820 ha poi subito varie modifiche, fino all’ultimo, ampio restauro del 1948, con Harry Truman Presidente, ma ci voleva Donald Trump per tirarle una bastonata come quella in corso.

Però in compenso avremo una Ballroom capace di accogliere 900 ospiti. Chi invitiamo?

God Bless America!

