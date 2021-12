Dario Vergassola a Zelig 2021: chi è e carriera/ Dal Festival di Sanscemo a Cartabianca

Chi è Dario Vergassola: la carriera

Un altro grande protagonista di queste tre puntate celebrative di Zelig è Dario Vergassola, conosciuto come comico, cabarettista attore e scrittore italiano. Il comico non si è avvicinato subito al mondo dello spettacolo, infatti, prima di entrare nel mondo della recitazione, nel 1988, ha svolto diversi lavori, tra cui quello di operaio.

X FACTOR 2021, SEMIFINALE LIVE/ Eliminato, finalisti e diretta: Baltimora...

La sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo conta numerose apparizioni all’interno di molti programmi, tra cui come ospite fisso al Maurizio Costanzo show, Mai dire Gol, Kilimangiaro, The Show Must go Off, in Onda e tanti altri fino alla sua presenza a Cartabianca. Non solo cinema e teatro, Dario Vergassola nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un artista con tante capacità con la sua apparizione al Festival di Sanscemo vincendo l’edizione del 1992 con la sua canzone Mario (Marta).

Aggressione Nancy Kerrigan, Tonya Harding mandante?/ Gamba spezzata con spranga di ferro

Dario Vergassola ritorna a Zelig

Anche quest’anno Dario Vergassola ha ripreso parte a Zelig, in occasione del 25esimo compleanno dello show salendo sul palco assieme a Claudio Biso e Vanessa Incontrada. Sul palco dello show, il comico ligure si è riconfermato una delle celebrità più apprezzate da parte del pubblico assieme a Teresa Mannino, Leonardo Manera, Simone Barbato e tanti altri.

Oltre ad essere parte integrante del mondo di Zelig, Dario è anche un personaggio molto attivo sui social soprattutto Twitter e Instagram, a cui si è iscritto nel 2020, su cui condivide con i suoi follower le sue foto artistiche delle sue giornate al mare e non solo. Nonostante la sua attività sui social, la sua vita privata resta un mistero, di lui si sa solo che sia sposato con due figli di nome Filippo e Caterina.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni quarta puntata 2 dicembre: la confessione di Simone

© RIPRODUZIONE RISERVATA