Dario Vergassola ospite a La Confessione: la vita privata del comico, i due figli e la misteriosa identità della moglie

Tra gli ospiti della nuova puntata de La Confessione c’è anche il comico Dario Vergassola. Da anni, Dario intrattiene il pubblico con il suo umorismo e talento, ma, della sua vita privata, si sa ancora poco. Difatti, nonostante sia sposato da tanti anni, ancora non è noto il nome di sua moglie. L’attore l’ha descritta come una “donna di una serietà imbarazzante“, molto riservata e capace, ancora oggi, di incutere timore a lui e a tutta la famiglia. I due vivono in Liguria, tra le Cinque Terre e La Spezia, in un ambiente molto lontano dal mondo dello spettacolo.

Dal matrimonio sono nati due figli: Caterina e Filippo. Caterina, nata negli anni Ottanta, oggi è mamma di due bambine, e ha reso Dario nonno. Insieme alla figlia, poi, Dario ha preso parte a Pechino Express, partecipando come la coppia degli “ipocondriaci”. Il figlio Filippo, invece, vive maggiormente lontano dai social e dalla vita pubblica, proprio come la madre.

Dario Vergassola nonno: le sue parole sulla nipotina

Da sempre molto riservato, Dario Vergassola ha parlato in un’intervista della grande emozione vissuta quando è diventato nonno per la prima volta con la nascita della nipotina: “Mi sentivo come un barattolo di vernice verde, quella per le persiane, ormai alla fine, quando dentro restano solo due dita e non sai se tenerlo o buttarlo. Poi è nata mia nipote ed è stato come aggiungere acqua ragia: ha sciolto tutto, ha reso fluida l’ultima parte della mia vita”.