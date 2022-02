Dario Vergassola, chi è la moglie/ “Quando le chiesi della mia performance…”

Negli ultimi tempi non si vede frequentemente in televisione, ma Dario Vergassola oggi è protagonista ai “Soliti Ignoti“. Forse proprio per il fatto che non è più una presenza fissa della tv italiana, c’è grande curiosità attorno alla sua vita, soprattutto privata e sulla moglie. L’attore e cabarettista, operaio prima di entrare nel modo dello spettacolo, ha anche vinto il Festival di Sanremo nel 1992 con la canzone Mario (Marta), perché tra le altre cose è anche cantante. Ha una moglie, di cui si sa molto poco, ad esempio non il nome, e due figli, Filippo e Caterina. “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso“, disse Dario Vergassola in un’intervista rilasciata tempo fa al Fatto Quotidiano.

In quell’occasione rivelò un retroscena legato alla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show: “Chiamai mia moglie per sapere se aveva gradito la mia performance in tv dopo l’esordio nella trasmissione. Mi rispose che andava in onda troppo tardi e si era addormentata“. Dario Vergassola è molto riservato sulla sua vita privata e questo traspare anche dai social. Ha un account Instagram, dove ad esempio ha pubblicato una foto con Amadeus nel dietro le quinte dei “Soliti Ignoti” con commento a corredo: “I soliti noti e gli insoliti nasi…“. Ma della sua famiglia non v’è traccia o magari e così bravo da riuscire a tutelarla. Questo, però, non fa altro che alimentare la curiosità.

