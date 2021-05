Dario Vergassola/ “Mia moglie? Incute timore a me e ai figli Filippo e Caterina”

Comico, conduttore, scrittore e volto molto apprezzato della Tv italiana, Dario Vergassola è l’ospite de I Soliti Ignoti della puntata di oggi 11 maggio. Ben noto dal punto di vista televisivo, Vergassola è al contrario riservatissimo quando si parla di vita privata. In Tv ironizza spesso sulla sua vita amorosa, talvolta scherzando sul poco successo che ha con le donne. La verità è che Dario è felicemente sposato e ha anche due figli. Se il nome della donna rimane un grande mistero, sappiamo invece che i figli si chiamano Filippo e Caterina. Se però cerchiamo notizie sui social, Facebook o Instagram, è impossibile trovarlo. Vergassola è infatti attivo solo su Twitter.

Silvio Orlando/ Ai David di Donatello venti anni dopo ma senza speranze?

Dario Vergassola, dal lockdown al rapporto con la moglie

Di recente, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Dario Vergassola ha ammesso di aver trascorso il lockdown insieme alla sua famiglia, un momento che gli ha dato la possibilità di stare accanto ai suoi cari più spesso e che, per questo, ha comunque apprezzato. Come dimenticare però di quella rara volta in cui, parlando di sua moglie al Maurizio Costanzo Show, la definì “Donna di una serietà imbarazzante, – scherzando allora sul fatto che – a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’“, concluse.

LEGGI ANCHE:

BUONGIORNO MAMMA/ Anticipazioni puntata oggi 11 maggio: la scelta di GuidoPaolo Carta e Paola, compagno e figlia Laura Pausini/ "Donna e mamma molto fortunata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA