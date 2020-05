Dark Boys Club, torna la Dark Polo Gang/ Tony Effe annuncia il mixtape di inediti

Pubblicità

Esce oggi l’atteso disco “Dark Boys club”. Si tratta dell’ultimo lavoro della Dark Polo Gang, il gruppo di trapper romani tanto amato dai giovani, e che negli ultimi anni si è saputo imporre sulla scena con sonorità uniche. Il lavoro, che sarà commercializzato su etichetta Records/Universal Music Italia, arriva a circa un anno di distanza dall’ultimo album del trio romano, e vedrà al suo interno una serie di collaborazioni con numerosi artisti della scena trap/rap italiana, tra cui alcuni già amici della Dark Polo Gang. Ci sarà quindi la presenza di Tedua, ma anche quella di Capo Plaza, quindi Traffik, Mambolosco, Samuray Jay e Drefgold. Totalmente inedita e decisamente attesa la collaborazione con un altro capostipite della scena musicale italiana, soprattutto giovane, come il rapper sardo Salmo, ma anche mai sentiti i feature con Lazza, Ketama126, Boro Boro, Anna e Oni One. Il nuovo mixtape del trio romano è stato prodotto da ben 10 diversi producer, fra cui Sick Luke e Charlies Charles, spesso e volentieri a fianco della Gang, ma anche Chris Nolan, Andry the Hitmaker e Youngotti.

DARK BOYS CLUB, L’ANNUNCIO SOCIAL DI TONY EFFE

Il mixtape inedito è stato annunciato via Instagram da parte di Tony Effe, uno scatto con la maglia ufficiale del Napoli, mitragliatore in mano, pistola d’oro sul tavolo e scarpa griffata, con la didascalia “DARK BOYS CLUB OUT NOW, DIFFIDA DALLE IMITAZIONI, LINK IN BIO”. All’interno del lavoro troveremo i brani registrati in studio dal gruppo capitolino, ma anche alcuni lavori realizzati in casa durante la pandemia in corso. Secondo i critici del settore, “Dark Boys club” riprenderà il suono delle origini della stessa DPG, con beat molto crudi e strofe decisamente “affilate”, un sound molto street come del resto la Dark Polo Gang ci ha sempre abituati, soprattutto nei primi anni di carriera. In alcuni brani del mixtape, i tre componenti della band si alterneranno, mentre vi saranno altre tracce in cui il trio sarà al gran completo, come ad esempio “Dark”, “Gang” e “Biberon”.



