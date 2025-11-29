Storia di vampiri romantici, come spesso accade, in questo Dark Shadows che vede la firma del genio Tim Burton con il suo attore feticcio Johnny Depp

Dark Shadows, film su Italia 1 diretto da Tim Burton

Sabato 29 novembre, in seconda serata alle 23:20 su Italia 1, andrà in onda Dark Shadows, un film fantastico, horror e commedia del 2012 distribuito dalla Warner Brothers Italia e diretto da Tim Burton. Il regista è il re del genere horror-gotico e i suoi maggiori successi sono Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street per il quale ha vinto un Golden Globe, Frankenweenie, La sposa cadavere che gli è valso una candidatura agli Oscar, Beetlejuice – Spiritello porcello con annesso sequel Beetlejuice, Beetlejuice, la saga de I pirati dei Cararibi, il film animato Nightmare before Christmas e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali.

La lunga collaborazione con Johnny Depp ha fruttato capolavori come Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, Edward mani di forbice, Ed Wood e questo Dark Shadows.

La scenografia è di Danny Elfman, premio Oscar per Il mistero di Sleepy Hollow e candidato all’Academy Award per La maledizione del forziere fantasma e per Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi.

I costumi sono stati realizzati dal premio Oscar Colleen Atwood, che si è distinta in successi cinematografici come Memorie di una geisha, Alice in Wonderland, Animali fantastici e dove trovarli e Chicago.

Il cast di Dark shadows vede la presenza del già citato Johnny Depp, insieme a un cast eccellente: Michelle Pfeiffer, Eva Green, Helena Bonham Carter, Christopher Lee, Jonny Lee Miller, Chloë Grace Moretz e Bella Heathcote.

La trama del film Dark Shadows: vampiri per amore

In Dark Shadows, i Collins sono una coppia aristocratica con un figlio di nome Barnabas: lasciata Liverpool alla volta delle loro colonie, fondano un’azienda ittica e l’annessa cittadina di Collinsport.

Barnabas, nonostante i sani valori impressi dai suoi genitori, cresce arrogante e spavaldo: dopo aver sedotto la domestica Angelique Bouchard, la abbandona, scatenando l’ira della donna che, tramite la magia nera, lo trasforma in un vampiro, lo fa rinchiudere in una bara e uccide la sua fidanzata.

Quando Barnabas si risveglia, scopre che la sua famiglia ha perso tutto a causa di Angelique: incontra nel frattempo la dolce Victoria di cui si innamora per via della somiglianza con la sua vecchia fidanzata e la dottoressa Hoffmann. Quest’ultima, conosciuta la storia di Barnabas, lo aiuta attraverso trasfusioni di sangue umano, così da farlo tornare mortale. In realtà l’uomo scopre che la dottoressa usa le trasfusioni per lei stessa, ma iniettandosi sangue di vampiro per mantenersi giovane per sempre.

Barnabas allora la uccide e inizia una lotta con Angelique, che alla fine muore non prima di aver lanciato una maledizione su Victoria, portandola a lanciarsi da una scogliera.

Barnabas, per evitare la morte della sua amata, la morde, tramutandola in vampiro così da vivere con lei per l’eternità.